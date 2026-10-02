Wie Christine Lavant ihr durch eine Zeit größter Trauer half

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal mit Literatur von Christine Lavant in Berührung gekommen sind? MARION MITTERHAMMER: Das war schon auf der Schauspielschule Ende der 1980er-Jahre. Ich erinnere mich, dass ich ihre Gedichte schön und tief fand, aber nicht verstanden habe. Nun, da ich ja schon einiges erlebt habe, bin ich froh, dass sie die Worte gefunden hat für viele, auch schwierige Gefühle und Phasen im Leben. Christine Lavant ist eine Schwester im Geist und ich durfte sie noch einmal kennenlernen in einer Zeit größter Trauer.

Darf ich fragen, wann das war? Ich habe mit Hubsi Kramer den Film „Vanitas“ gedreht über eine Frau, deren Mann totkrank ist. Gleichzeitig lag mein Mann (Anm.: der Regisseur und Kameramann Hans-Günther Bücking) im Sterben. Und wir haben auf der Insel Gozo gearbeitet, wo ich sehr lange mit meinem Mann gelebt habe. Hubsi Kramer hat mir damals jeden Tag ein Gedicht von Christine Lavant auf den Schminktisch gelegt. Und die haben nicht nur die Figur, die ich gespielt habe, beschrieben, sondern neue Dimensionen eröffnet. Damals kam auch gerade der Briefwechsel zwischen Christine Lavant und Werner Berg heraus und ich habe in dieser Literatur Halt gefunden in dem Wissen, dass man im Schmerz nicht allein ist.