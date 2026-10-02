Wie Christine Lavant ihr durch eine Zeit größter Trauer half
Marion Mitterhammer liest in den Kammerlichtspielen mit Hubsi Kramer aus dem Briefwechsel zwischen Christine Lavant und Werner Berg. Ein Gespräch über Schmerz, Humor und Lebenserfahrung.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal mit Literatur von Christine Lavant in Berührung gekommen sind?
MARION MITTERHAMMER: Das war schon auf der Schauspielschule Ende der 1980er-Jahre. Ich erinnere mich, dass ich ihre Gedichte schön und tief fand, aber nicht verstanden habe. Nun, da ich ja schon einiges erlebt habe, bin ich froh, dass sie die Worte gefunden hat für viele, auch schwierige Gefühle und Phasen im Leben. Christine Lavant ist eine Schwester im Geist und ich durfte sie noch einmal kennenlernen in einer Zeit größter Trauer.
Darf ich fragen, wann das war?
Ich habe mit Hubsi Kramer den Film „Vanitas“ gedreht über eine Frau, deren Mann totkrank ist. Gleichzeitig lag mein Mann (Anm.: der Regisseur und Kameramann Hans-Günther Bücking) im Sterben. Und wir haben auf der Insel Gozo gearbeitet, wo ich sehr lange mit meinem Mann gelebt habe. Hubsi Kramer hat mir damals jeden Tag ein Gedicht von Christine Lavant auf den Schminktisch gelegt. Und die haben nicht nur die Figur, die ich gespielt habe, beschrieben, sondern neue Dimensionen eröffnet. Damals kam auch gerade der Briefwechsel zwischen Christine Lavant und Werner Berg heraus und ich habe in dieser Literatur Halt gefunden in dem Wissen, dass man im Schmerz nicht allein ist.
Der Briefwechsel zwischen Christine Lavant und Werner Berg ging über fünf Jahre und ist sehr umfangreich. Wie haben Sie die Briefe, die gelesen werden, ausgewählt?
Bei mir hat sich damals, als ich das Programm zusammengestellt habe, irgendetwas in Gang gesetzt: Ich bin jeden Morgen um fünf Uhr aufgestanden, habe manisch gelesen und das Ganze ganz instinktiv zusammengestellt. Ich habe mir auch immer wieder Rat bei Harald Scheicher (Anm.: Enkel von Werner Berg und Herausgeber der Briefe) geholt. Und plötzlich war es eine runde Sache. Wir enden mit einem Brief, der nicht im Buch ist, weil Christine Lavant ihn erst viele Jahre später im Altersheim geschrieben hat. Spätestens da ist der Schmerz enorm fühlbar und fließen auch im Publikum einige Tränen.
Aber so tragisch die Liebesgeschichte zwischen den beiden ist: Christine Lavant ist in den Briefen nicht nur verzweifelt, oder?
Und gerade das wollen wir auch zeigen: Sie hat viel mitgemacht, aber sie hatte auch viel Humor und hat gerne Witze erzählt. Diese Briefe erzählen ja auch von Sehnsucht, Leidenschaft und Glück und auch von einer unfassbaren Erotik. Also ja, der Abend ist nicht nur schmerzvoll, sondern auch ironisch, lustig und vor allem sehr menschlich.
Wird diese Lesung in Kärnten eigentlich anders aufgenommen als in anderen Bundesländern?
Definitiv. Unsere Feuertaufe war in Bleiburg im Werner-Berg-Museum. Dort saßen natürlich ausgewiesene Kennerinnen und Kenner im Publikum und sie haben uns herzlich aufgenommen. Wir haben gewusst: Wenn wir dort überzeugen, dann dürfen wir dieses Programm machen und es war sehr schön, dass wir sozusagen den Segen bekommen haben. Mittlerweile ist es ein schöner Teil meines Lebens geworden, mit diesem Abend unterwegs zu sein.
Sie sind nicht nur Schauspielerin, beim Kinofilm „Taktik“ etwa waren Sie auch Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Liegt das an der Lust, selbst Verantwortung zu übernehmen?
Ja, ich arbeite auch gerade wieder an einem Drehbuch. Ich bin eine leidenschaftliche Schauspielerin, aber ab einem bestimmten Alter wird es schwieriger. Also nehme ich die Dinge selbst in die Hand, anstelle abzuwarten, ob der Markt mich brauchen kann. Ich will meine Lebenserfahrung verwerten mit Menschen, die ihr Handwerk können. Und namhafte Kolleginnen und Kollegen sind bereit, mitzumachen. Das ist Balsam für die Seele.
Zu Person und Termin
Marion Mitterhammer. Geb. 1965 in Bruck/Mur. Schauspielausbildung in Graz. Spielte Theater bei den Salzburger Festspielen, Theater an der Josefstadt etc. Ab 1992 vermehrt Film und Fernsehen. 2011 Diagonale Spezialpreis (“Die Vaterlosen“), 2017 Österreichischer Filmpreis (Nebenrolle in „Stille Reserven“)
Lesung „Über fallenden Sternen“. Mit Marion Mitterhammer, Hubsi Kramer und Willi Langer (E-Bass). 8. Okt., 20 Uhr, Kammerlichtspiele Klagenfurt. Karten:
kammerlichtspiele.at
Kammerlichtspiele
Die Kammerlichtspiele in Klagenfurt starten am 2. Oktober mit Eddie Luis und seinen Jazz Banditen in die bereits 21. Saison, die wieder einen Mix aus Konzerten, Kabarett, Theater und Literatur bringt. Mit dabei sind unter anderem Caro Athanasiadis mit ihrem „Souvlaki Walzer“ (9. 10.), Robert Palfrader (17. 10.), Chris Lohner gemeinsam mit Erwin Steinhauer (16. 10.), Ina Jovanovic (11. 11.) oder Maurer und Cik mit ihrem Podcast (6. 11.). Mavie Hörbiger und Clara Frühstück (7. 11.) verbinden Schauspiel und Musik in „Fräulein Else", das Trio Wundersam widmet sich Gedichten von Christine Lavant (13. 10.) und das Radio.String.Quartet präsentiert das Programm „aERO“ (20. 11). Im Dezember wird es dann – unter anderem mit Dieter Chmelar & Joesi Prokopetz („Zweinachten“ – weihnachtlich.
Infos/Karten: www.kammerlichtspiele.at