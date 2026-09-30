Nachfolgerin für Koala-Suchhund Bear gefunden

Nach monatelanger Suche haben australische Tierschützer einen Nachfolger für den weltberühmten Koala-Suchhund Bear gefunden, der in zehn Jahren mehr als hundert Koalas in Brandgebieten aufgespürt und damit gerettet hatte. Unter dutzenden von Bewerbern aus ganz Australien und dem Ausland setzte sich jetzt Oaka durch, eine Koolie-Hündin.

"Wir wussten nicht, dass es möglich sein könnte, einen neuen Bear zu finden. Er war wirklich einmalig - und dann kam Oaka", sagte Josey Sharrad vom International Fund for Animal Welfare (IFAW). Bear habe gezeigt, "was möglich ist, wenn ein Tierheim-Hund eine zweite Chance bekommt und seine wahre Aufgabe findet", erklärte Sharrad. "Denselben Funken sehe ich bei Oaka."

Die Hündin war von ihren Besitzern ins Tierheim gebracht worden, weil sie mit ihr nicht zurechtkamen. Dort erkannten Mitarbeiter Oakas Potenzial und meldeten sie als Bewerberin um Bears Nachfolge. Die Hündin bestand die Einstellungstests "mit wehenden Fahnen", wie die Tierschutzorganisation berichtete. Oaka sei "fast zu gut, um wahr zu sein", sagte Hundetrainer Frederic Chappee.

Bear war während verheerender Buschfeuer 2019 und 2020 weltberühmt geworden: Die Brände hatten in Australien Millionen Hektar Vegetation zerstört und unzählige Tiere getötet oder vertrieben. Der auf den Geruch von Koala-Fell trainierte Suchhund hatte damals mehr als hundert Koalas in den Brandgebieten aufgespürt und so deren Rettung ermöglicht.

Im März hatte Bear seine roten Pfoten-Schützer endgültig an den Haken gehängt und war in den Ruhestand gegangen. Sein Abschied hinterließ damals eine große Lücke: Es werde schwer, einen Nachfolger zu finden, "der in seine Pfotenstapfen tritt und den Koala-Schutz fortsetzt", sagte IFAW-Programmleiterin Sharrad damals.

Angesichts des nahenden Sommers in Australien und damit der Waldbrandsaison läuft Oakas Ausbildung als Koala-Suchhündin derzeit auf Hochtouren. "Wir wissen, wie entscheidend es ist, einen hochtalentierten Koala-Suchhund im Gelände zu haben", erklärte Sharrad. "Unsere Koalas brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können - ob auf zwei Beinen oder auf vier."