Paketsteuer kommt, aber nicht alle Händler schlagen sie auf

Mit der Paketsteuer verdient der Staat ab Oktober an Online-Bestellungen mit. Nicht alle Händler wollen die Steuer an die Kunden weitergeben: Ikea und XXXLutz verzichten zunächst darauf.

Am 1. Oktober ist es soweit: Die neue Paketsteuer tritt in Kraft und soll 280 Millionen Euro pro Jahr in die Kasse des Finanzministers liefern – auf Kosten der Konsumenten. Die Steuer beträgt inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer 2,40 Euro. Weil in Österreich für Bücher ein ermäßigter Umsatzsteuersatz von zehn Prozent gilt, macht sie dafür 2,20 Euro aus. Die Steuer fällt beim Bezahlen an – nicht erst dann, wenn das Paket tatsächlich zugestellt wird. Sie wird auch fällig, wenn ein Paket später retourniert wird, ist somit eher eine Bestell- als eine Paketsteuer.

Betroffen sind Bestellungen bei Händlern, deren Umsatz im Online-Versandhandel in Österreich mehr als 100 Millionen Euro im Jahr ausmacht, unabhängig davon, wo sie ihren Sitz haben oder woher die Ware stammt. Insgesamt sind laut Handelsverband 16 Unternehmen betroffen. Und zwar Amazon, Temu, Zalando, Otto, Shop-Apotheke, Ebay.at bzw. Ebay.de, Best Secret, AliExpress, Mediamarkt, Apple, Universal, Ikea, Shein, XXXLutz und Refurbed. Indirekt tangiert die Steuer aber auch 4000 kleinere österreichische Händler, die über Online-Marktplätze verkaufen.

Ikea und XXXLutz verrechnen die Steuer vorerst nicht

Die Händler können laut Finanzministerium entscheiden, ob sie die Steuer pro Paket oder pro Bestellung berechnen und abführen. Wie sie es genau handhaben, wird sich erst zeigen. Ikea jedenfalls gibt auf Anfrage bekannt, dass „wir die Paketabgabe bis auf weiteres nicht auf die Liefergebühren für Pakete an Kunden und Kundinnen aufschlagen“. Auch auf einen „allgemeinen oder verdeckten Aufschlag auf die Preise von Produkten“ verzichtet Ikea laut eigener Angabe. Man wolle in den nächsten Wochen und Monaten Erfahrungen sammeln, wie sich das Gesetz auf das allgemeine Konsum- und Bestellverhalten auswirkt und werde „dann auf dieser Basis weitere mögliche Schritte setzen“. Auch XXXLutz wird die Steuer „vorerst nicht an die Kunden verrechnen – weder ausgewiesen noch als Aufschlag“, sagt Unternehmenssprecher Thomas Saliger.

Otto wird die Steuer beim Checkout der Onlinebestellungen und auch in der Bestellbestätigung als eigene Zeile für die Kunden transparent ausweisen. „In den ersten zwei Wochen werden wir unseren Kunden die Steuer schenken“, sagt Geschäftsführer Harald Gutschi. Wenn Teile der Bestellung zurückgeschickt werden, bleibt die Steuer bei Otto für die Kunden „aufrecht“. „Falls alles zurückgeschickt wird, übernehmen wir die Steuer, weil die Kunden das verständlicherweise nicht einsehen werden.“

Mit Click & Collect spart man sich die Steuer

Große und schwere Pakete mit einem Gewicht von über 31,5 Kilogramm sind nicht von der Paketsteuer betroffen. Und zwar deshalb nicht, weil sie nicht von Postdiensteanbietern zugestellt werden. Nicht betroffen sind auch „Click and Collect“-Bestellungen, die im Geschäftslokal abzuholen sind. Außerdem Kaufverträge, die im Geschäftslokal abgeschlossen werden, auch wenn die Ware danach versendet wird. Auch Essenslieferungen, Lebensmittelzustellungen und Privatverkäufe unterliegen nicht der Paketsteuer.

Otto-Geschäftsführer Gutschi: „Staat verliert mehr als er gewinnt“

© Ripix Otto Austria-Manager Harald Gutschi: „Steuer ist wirtschaftlich dumm“

Otto-Österreich-Chef Gutschi rechnet mit bis zu zehn Händlern, die rechtlich gegen die Paketabgabe, die die Händler quartalsweise an das Finanzamt abführen müssen, vorgehen wollen. Man werde gegen die Zahlungsbescheide Beschwerde einlegen, sagt Gutschi. Das gehe verständlicherweise nur im Nachhinein. Im Instanzenzug könnte die Causa bis zum Verfassungsgerichtshof und Europäischen Gerichtshof gehen und bis zu vier Jahre dauern. Wäre man juristisch erfolgreich und bekäme die Steuer vom Finanzamt retour, werde man die Paketsteuer an die Kunden zurückzahlen. Gutschi erneuert seine Befremdung über die Maßnahme: „Der Onlinehandel erwirtschaftet in Österreich 12,3 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt 250.000 Mitarbeiter. Die Paketsteuer wird uns voraussichtlich drei Prozent des Umsatzes kosten. Damit entfällt die Umsatzsteuer darauf und auch die Lohnnebenkosten – also verliert der Staat mehr als er durch die Steuer einhebt. Sie ist wirtschaftlich dumm.“

Auch Zalando hält die Steuer für „nicht verfassungskonform“, sie verzerre den Wettbewerb zu Lasten des Onlinehandels. Gutschi: „Dass ein Kunde, der online wegen der neuen Steuer nicht einkauft, deshalb stationär einkauft, ist ein kompletter Irrglaube.“