Erneuter Kreuzbandriss! ÖSV-Youngster verletzte sich in Chile schwer

Erst vor einem Jahr gab Maja Waroschitz in Sölden ihr Riesentorlauf-Debüt. Heuer wird sie auf dem Rettenbachferner verletzungsbedingt fehlen.

Der Verletzungsteufel hat im ÖSV erneut zugeschlagen. Nachwuchstalent Maja Waroschitz verletzte sich im Riesentorlauf-Training im chilenischen El Colorado schwer am Knie. Nach ihrer Heimreise stellte sich in Österreich heraus, dass sich die 20-Jährige einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss zugezogen hat.

Die Tirolerin wurde in der Klinik Hochrum bereits operiert, fällt aber wohl für die gesamte Ski-Saison aus. Waroschitz war eine Hoffnungsträgerin für das rot-weiß-rote Team in der kommenden Saison. Im Vorjahr gab sie beim Weltcup-Auftakt in Sölden ihr Debüt im Riesentorlauf.