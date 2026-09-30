In der Formel 1 werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Auch bei Haas tut sich etwas: Esteban Ocon wird 2027 nicht mehr für das Team fahren.

Das Formel-1-Team Haas und Esteban Ocon gehen zum Saisonende getrennte Wege. Das bestätigte Teamchef Ayao Komatsu vor dem Grand Prix in Malaysia an diesem Wochenende. Der Brasilianer Rafael Camara gilt als wahrscheinlicher Nachfolger des Franzosen Ocon. Der 21-Jährige stammt aus dem Ferrari-Nachwuchs und führt aktuell die Formel-2-Wertung an. Die Scuderia ist Technikpartner von Haas. Zweiter Fahrer beim US-Team ist aktuell Oliver Bearman aus England.

Ocon war 2025 von Alpine zu Haas gewechselt. Nach 38 Punkten in seiner ersten Saison läuft es heuer deutlich schlechter. Der 30-Jährige holte bisher nur sieben Zähler. „Ich verlasse dieses Projekt mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen – und das unter Umständen, die aus verschiedenen Gründen und aufgrund von Faktoren, auf die ich keinen Einfluss hatte, nicht immer einfach waren“, sagte Ocon, der seine Zukunft offen ließ. Neben den beiden Haas-Cockpits für 2027 sind auch noch die Fahrerstellen bei den Racing Bulls nicht bestätigt worden.