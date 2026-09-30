Der Wallfahrtsort Mariazell bekommt einen neuen Superior

Pater Michael Staberl legt sein Amt nach zehn Jahren nieder. Auf ihn folgt ab November der bisherige Mariazeller Pfarrer Pater Christoph Pecolt.

Mariazell wurde im Jahr 1157 von einem Mönch aus dem Benediktinerstift St. Lambrecht gegründet

Der Wallfahrtsort Mariazell gehört zum Benediktinerstift St. Lambrecht. Und dieses kündigte nun in einer offiziellen Mitteilung Personalveränderungen an – eine davon ist die Ablöse von Pater Michael Staberl als Superior.

Dieser wurde im August 2016 als Nachfolger von Karl Schauer zum Pater Superior der Mariazeller Benediktiner und damit zum Gastgeber für Millionen von Wallfahrern. „Hier haben alle Platz“, war eine seiner zentralen Botschaften, für die der gebürtige Mariazeller und tief im Ort verwurzelte Feuerwehrmann in den letzten zehn Jahren einstand. Nun hat er um eine Sabbatzeit gebeten und wird sein Amt als Superior zurücklegen.

© Josef Kuss Vor zehn Jahren wurden Michael Staberl und Christoph Pecolt gemeinsam in ihre neuen Ämter eingeführt

Wie Abt Alfred Eichmann im Namen des Konvents von St. Lambrecht mitteilt, wird ab 1. November deswegen nun Pater Christoph Pecolt, seit 2016 Stadtpfarrer in Mariazell, dieses übernehmen. Pater Aaron Laun, der seit 1. September dieses Jahres Kaplan im vier Pfarren (Mariazell, Gußwerk, Mitterbach, Josefberg) umfassenden Seelsorgeraum Mariazell ist, wird diesen ab 1. November als Administrator leiten.

© KK Christoph Pecolt wird der neue Pater Superior

Seit 1. September ist ebenso Petr Souček, Priester aus der Erzdiözese Olmütz, in Mariazell. Er wird für einige Zeit neben drei weiteren Mitbrüdern, die bereits seit längerer Zeit in Mariazell tätig sind, als Wallfahrtsseelsorger mitarbeiten.

In der offiziellen Mitteilung heißt es außerdem: „Diese Veränderungen bringen für uns als Klostergemeinschaft, für einzelne Mitbrüder und auch für viele Menschen, die gemeinsam mit uns Verantwortung in der Seelsorge tragen, Herausforderungen und Chancen mit sich. Sie erfordern gleichermaßen Kraft zum Abschied, Bereitschaft zum Wandel und Mut zum Aufbruch.“ Dankbar dürfe man auf vieles Gelungene zurückschauen und zugleich voll Hoffnung in die Zukunft gehen.