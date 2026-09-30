In Matrei ist das beste Wellnesshotel Osttirols

Der wellness-hotel.info Award zeichnet die besten Hotels der Wellnessbranche aus. Das beste Osttiroler Hotel ist das Naturhotel Outside in Matrei. Familie Ganzer führt es in dritter Generation.

Naturmaterialien, regionale Kulinarik und die Nähe zum Nationalpark Hohe Tauern prägen das von Familie Ganzer geführte Naturhotel Outside in Matrei. Beim wellness-hotel.info Award 2027 wird das Haus als bestes Wellnesshotel im Bezirk Lienz ausgezeichnet. Seit Mai 2025 erweitert der 2000 Quadratmeter große Natur SPA das Angebot mit einem 20-Meter-Naturpool, fünf Saunen, Indoor-Pool und großzügigen Ruheräumen. Besonderes Herzstück ist das 35 Grad warme Solebad mit rund 600.000 Jahre altem Deferegger Heilwasser. Auch ein Outdoor-Yoga-Deck mit Bergblick gehört zum Wellnessangebot. Der Familienbetrieb wird bereits in dritter Generation geführt und setzt konsequent auf Regionalität und Naturverbundenheit.

Das Gradonna****s Mountain Resort Châlets & Hotel in Kals am Großglockner zählt zu den weiteren Preisträgern in Osttirol. Zum sechsten Mal hat das Fachportal wellness-hotel.info, das mit rund einer Million Nutzerinnen und Nutzern jährlich zu den führenden Branchenportalen für Wellnessurlaube zählt, die 100 besten Wellnesshotels mit einem Award ausgezeichnet. Als Gesamtsieger ging das Wellness- & Sporthotel Jagdhof im bayerischen Röhrnbach hervor. Das beste Wellnesshotel Österreichs ist das Alpenresort Schwarz in Mieming (Tirol), in Südtirol liegt das Seeleiten Lake Spa Hotel in Kaltern an der Spitze. Insgesamt gehen 38 Auszeichnungen nach Österreich, 35 nach Südtirol, 26 nach Deutschland und eine nach Venetien. Alle ausgezeichneten Wellnesshotels: www.wellness-hotel.info/award