Nach Welle der Kritik bläst Steiermark zwei Windkraft-Zonen ab

Landesregierung reserviert auf den steirischen Bergen Platz für bis zu 135 zusätzliche Windräder, zwei umstrittene Zonen kommen aber nicht. Beschleunigungsgebiete sollen PV-Ausbau Turbo verleihen.

Die Windräder, die heuer auf der Freiländeralm aufgebaut worden sind, gehören zu den größten Europas

Es hat länger gedauert als geplant, doch jetzt ist es fix: Das Land Steiermark kurbelt den Windkraftausbau an und reserviert auf den Bergrücken Platz für zusätzlich 90 bis 135 neue Windräder. Das entsprechende Sachprogramm (Sapro) ist am Donnerstagvormittag in etwas abgespeckter Form von der Landesregierung beschlossen worden. Zusätzlich fixiert wurden die geplanten Beschleunigungsgebiete für die großflächige Photovoltaik im Freiland.

In Sachen Windkraft handelt es sich um die bereits zweite Erweiterung des ursprünglichen Sachprogramms aus dem Jahr 2013. Damals hatte die Landesregierung erstmals vorgeprüfte Vorrang- und Eignungszonen im (vor-)alpinen Raum festgelegt, in denen neue Windparks entstehen sollen, und im Gegenzug großzügige Ausschlussflächen definiert (Details siehe „Lexikon“ unten). Diese Systematik besteht bis heute und wurde nun kräftig ausgeweitet. Konkret bekommt die Steiermark damit neun neue Vorrang-, drei neue Eignungszonen, zudem wurden vier der bestehenden Zonen erweitert.

„Keine flächendeckende Öffnung“ für die Windkraft

In Summe umfassen die nunmehr insgesamt 25 Vorrang- und drei Eignungszonen mit 85,6 Quadratkilometern rund 0,5 Prozent der steirischen Landesfläche. Demgegenüber stehen ebenfalls erweiterte Ausschlussflächen mit Windkraftverboten im Ausmaß von insgesamt 4442 Quadratkilometern oder 27 Prozent der Landesfläche. „Es ist also nicht so, dass wir das ganze Bundesland flächendeckend für die Windkraft öffnen, sondern eine konzentrierte und gesteuerte Entwicklung zulassen“, sagt der für Regionalentwicklung zuständige Landesrat Stefan Hermann (FPÖ).

Im Vergleich zum ursprünglichen Verordnungsentwurf, der im Frühjahr mehr als 700 Stellungnahmen geerntet hat, hat die Landesregierung sogar recht deutliche Abstriche gemacht. Zwei der umstrittensten Eignungszonen – jene am Perchauer Eck (Bezirk Murau) und am Steineck (Bezirk Murtal) – wurden fallengelassen. Ausschlaggebend waren laut Hermann Bedenken der Standortgemeinden und Einwände des Umweltanwalts. Zudem wurden vier weitere Zonen etwas beschnitten – am deutlichsten trifft das die neue Vorrangzone Veitschbachtörl, die nun um ein knappes Drittel kleiner ausfällt als zuerst geplant.

Übererfüllung der eigenen Ziele für neue Windräder

Mit den neuen Ausbauplänen will die Landesregierung die steirische Windkraftleistung um 450 bis 700 Megawatt steigern. Hinzu kommt, dass zusätzlich bereits jetzt Projekte mit in Summe 70 Windrädern in Bau oder Genehmigungsverfahren liegen. Verglichen mit dem Ist-Zustand (121 Windräder liefern im Bundesland bislang eine Gesamtleistung von rund 320 Megawatt), dürfte sich die steirische Windkraftproduktion über die kommenden Jahre somit mehr als verdreifachen. „Damit übererfüllen wir unsere Windkraftziele aus dem Regierungsprogramm“, sagt Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom (ÖVP).

© Land Steiermark/Melanie Laimer Simone Schmiedtbauer, Manuela Khom (beide ÖVP) und Stefan Hermann (FPÖ) zeichnen für das Energie-Ausbauprogramm politisch verantwortlich

Dass daran kein Weg vorbeiführe, betont Energie-Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). „Die Prognosen, wonach sich der Strombedarf bis 2040 verdoppeln soll, haben uns selbst schockiert. Deshalb setzen wir auf einen Ausbau und einen guten Mix in der heimischen Stromerzeugung.“ Dafür gelte es, Kompromisse einzugehen. „Aber wenn wir in der Energieversorgung unabhängig werden wollen, müssen wir offen für manche Veränderung sein“, so Schmiedtbauers Appell an die Gegner neuer Windkraftanlagen.

Lexikon Das Sachprogramm Windenergie III teilt die steirischen Bergregionen in folgende Zonen ein: 25 Vorrangzonen: bereits vorgewidmet und strategischer Umweltprüfung unterzogen. Projekte (mindestens 15 MW Gesamtleistung) durchlaufen normale Genehmigungsverfahren. 3 Eignungszonen: keine Vorwidmung, teilweise vorgeprüft. Projekte brauchen ebenfalls übliche Genehmigungsverfahren. Ausschlusszonen: In Summe rund 4400 Quadratkilometer an ökologisch hochwertigen oder sensiblen Gebieten, Errichtung von Windkraftanlagen ist nicht zulässig.

Beschleunigung für die großflächige Photovoltaik

Um dem Bekenntnis zum Erzeugungsmix Rechnung zu tragen, hat die Landesregierung auch der großflächigen Photovoltaik einen Turbo verpasst. 29 der 36 bestehenden Vorrangzonen für Sonnenstrom auf insgesamt 616 Hektar Fläche werden als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen. Solche Gebiete, die auch per Richtlinie von Brüssel gefordert werden, ermöglichen einfachere Genehmigungsverfahren, etwa wenn es um Fragen des Artenschutzes geht. Zusätzlich hat die Landesregierung drei Sonderstandorte für Photovoltaik in Kapfenberg und Leoben mit einer Gesamtausdehnung von 108 Hektar verordnet. „Hier soll der gewonnene Strom direkt von der Industrie genutzt werden“, sagt Khom.

Bei der Windkraft soll es solche Beschleunigungsgebiete vorerst nicht geben. Ein Umstand, der im Vorfeld für Irritationen in Teilen des ÖVP-Regierungsteams gesorgt hatte. Bereits in zwei Jahren soll es aber eine Evaluierung des Sachprogramms geben. Eigene Beschleunigungsgebiete sind dann ebensowenig ausgeschlossen wie ein weiterer Ausbau. „Wir sehen, dass im Land noch weitere Windkraftprojekte schlummern, die darauf warten, von uns wachgeküsst zu werden“, formuliert es Schmiedtbauer.

Grünes Lob für die Pläne der Regierung

Lob kommt für die Pläne von den steirischen Grünen. „Da ist einiges drin, das in die richtige Richtung geht. Mehr Windenergie heißt mehr Unabhängigkeit, mehr regionale Energie und weniger Abhängigkeit von fossilen Importen“, sagt Klubobfrau Sandra Krautwaschl.