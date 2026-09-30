Russland verlängert Exportverbot für Diesel bis Ende Oktober

Russland verschärft mit der Verlängerung seines Exportverbots für Diesel die angespannte Lage auf dem globalen Energiemarkt. Das Ausfuhrverbot für Kraftstoffhersteller gelte nun bis Ende Oktober, teilte die russische Regierung am Mittwoch mit. Die Maßnahme dürfte den Druck auf den globalen Energiemarkt weiter erhöhen, der bereits durch die anhaltenden Konflikte in Nahost und Lieferengpässe belastet ist.

© APA/FLORIAN WIESER Kraftstoffpreise weltweit stark gestiegen