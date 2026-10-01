Ärztemangel stoppt Impfungen im Gesundheitsamt Klagenfurt

Seit Wochen sind Impfungen im Gesundheitsamt des Magistrats Klagenfurt nicht möglich. Der Grund: massiver Ärztemangel. Aktuell läuft die Personalsuche.

Ganz dem Motto „Vorsorgen ist besser als Heilen” folgend, setzt das Gesundheitsamt der Stadt Klagenfurt voll und ganz auf Prophylaxe und Prävention für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Die Aufgaben der Institution sind mannigfaltig – auch Impfungen fallen in den Aufgabenbereich des Gesundheitsamtes, das seine Heimat in der Bahnhofstraße hat. In der Landeshauptstadt werden aktuell allerdings keine Impftermine vergeben.

„Derzeit gibt es in vielen Bereichen einen Ärztemangel, so leider auch im Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. Aus diesem Grund können derzeit keine neuen Impftermine vergeben werden“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Erwachsene Klagenfurterinnen und Klagenfurter, die sich gegen Grippe, Gürtelrose und Pneumokokken impfen oder sich einer Reiseimpfung unterziehen lassen wollen, werden an ihren Hausarzt oder an einen niedergelassenen Mediziner verwiesen. Nur Impfungen gegen Gelbfieber werden nach Terminvereinbarung von den Ärztinnen und Ärzten der Behörde verabreicht.

100 Arztstunden sind nicht besetzt

Normalerweise werden rund 180 Impftermine pro Woche angeboten. Vier Ärztinnen sind laut Auskunft von Gesundheitsstadtrat Franz Petritz (SPÖ) im Gesundheitsamt Klagenfurt beschäftigt – neben der Abteilungsleiterin, die eben auch Medizinerin ist, sind zwei Schulärztinnen (mit je 20 Wochenstunden) sowie eine weitere Amtsärztin in Vollzeit beschäftigt. Letztere ist allerdings noch bis 7. Oktober nicht verfügbar. Laut Stellenplan sind insgesamt 180 Arztstunden vorgesehen, 100 davon sind allerdings derzeit nicht besetzt.

© Markus Traussnig Gesundheitsstadtrat Franz Petritz (SPÖ)

Um das Problem – eine Unterbesetzung von Ärzten im Gesundheitsamt besteht eigentlich schon seit 2017 – in den Griff zu bekommen, ist eine Amtsarztstelle ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 9. Oktober. „Aufgrund der Dringlichkeit hoffen wir auf eine Nachbesetzung mit 1. November 2026, vorausgesetzt, dass es Bewerberinnen oder Bewerber gibt“, führt Petritz weiter aus. Damit würden auch ab November die vom Bundesministerium kostenlos zur Verfügung gestellten Impfungen (Grippe-, Gürtelrose- und Pneumokokkenimpfung für Erwachsene) wieder angeboten werden können. Dann bestehe auch wieder die Möglichkeit Impftermine online zu buchen. Schulimpfungen werden ohnehin wie geplant durchgeführt. Auch alle anderen behördlichen Aufgaben können erfüllt werden.