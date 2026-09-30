Wo der Mensch zu Müll gemacht wird: Klagenfurter Theater zeigt Skandalstück

Peter Turrinis „Rozznjogd“ behandelt provokante Fragen. Das Skandalstück mit vertauschten Rollen wird nun im Theater Hashtag in Klagenfurt-Viktring gezeigt.

Sie spielt eine Frau, die sehr direkt und derb in der Ausdrucksweise ist, die sich nimmt, was sie will und die aggressiv sein darf. Und sie fühlt sich wohl dabei. Auch weil sie den ungewöhnlichen Ort für das erste nächtliche Rendezvous mit ihrem Arbeitskollegen vorgeben darf und einen Müllplatz wählt, auf dem sie Ratten erschießt. Mit ihrem schüchternen, sensiblen Partner, der Kosmetik und Parfum im Handtäschchen trägt und im Gegensatz zu ihr noch „warten“ will, bis er die erste sexuelle Begegnung zulässt, verfährt sie in Macho-Manier, wie es ihr beliebt.

Katharina Himmel gefällt der Rollentausch, der Peter Turrinis Erstlingswerk „Rozznjogd“ im Viktringer Kellertheater „Hashtag“ unter Regie von Günther Hollauf zum Ausnahmestück macht. Der sozialkritische Einakter mit zwei Hauptpersonen, die sich am Müllplatz, Metapher für die moderne Überflussgesellschaft, aller Statussymbole, Konventionen und Kleider entledigen, löste aufgrund seiner Radikalität und Obszönität 1971 einen Theaterskandal aus.

© Thomas Hude Himmel und Khabir stehen auf der Bühne

Rollenbilder werden hinterfragt

Diesmal ist die Provokation die aufgeworfene Frage, was typisch männlich und was typisch weiblich ist. „Wie viel davon ist tatsächlich Persönlichkeit und wie viel gesellschaftliche Erwartung?“, fragt sich Himmel, für die die Bühne seit 2025 zu ihrem Leben gehört und die 2023 die Schauspielausbildung an der CMA begonnen hat. Für sie hat der Rollentausch in diesem Körper- und Seelenstriptease sehr viel mit der heutigen Zeit zu tun. „Wir hinterfragen diese Rollenbilder viel stärker und erlauben uns zunehmend, Eigenschaften zu zeigen, die früher klar einem Geschlecht zugeordnet wurden“.

Das tut auch Darsteller Alexander Khabir, der sich mit der Kritik an der klassischen, für ihn oft toxischen Maskulinität identifizieren kann und sich in dieser Version von „Rozznjogd“ in Charakter und Text wohlfühlt. Auch für ihn ist es ein befreiendes Gefühl, sich von Geschlechter-Klischees lösen zu können. „Warum soll sich ein Mann nicht schminken und pflegen oder Schmuck tragen?“ ist für ihn eine berechtigte Frage.

Infos zum Stück Wann? „Rozznjogd“ im Theater Hashtag, Stift-Viktring-Straße 25, 9073 Viktring. Premiere am 1. Oktober, weitere Termine am 2. Oktober, 8. Oktober, 9. Oktober und 10. Oktober. Beginn um 19.30 Uhr. Dauer: 80 Minuten. Darsteller: Kathi Himmel, Alexander Khabir, Marion und Günther Hollauf. Bühnenbild und Regie: Günther Hollauf, Assistenz: Marion Hollauf. Karten: online, telefonisch, per E-Mail oder an der Abendkasse.



Ticketpreise: Normalpreis: Euro 29, Ermäßigt: Euro 25.



Tickethotline: Bernd Petschnig, Tel.: 0664 73 81 66 96, E-Mail: bernd.petschnig@aon.at.

Er brennt für die Bühne

Natürlich hätte er ohne Rollentausch auch den von Turrini beschriebenen Macho spielen können, betont Khabir, der seit 2020 an zwölf Theaterstücken mitgewirkt hat und bei Michael Weger von der Neuen Bühne Villach eine Schauspielausbildung absolviert. Die getauschte Rolle, in der er Verletzlichkeit zeigen und „es langsam angehen lassen“ darf, komme ihm aber entgegen. Er sieht sie auch als Kontrapunkt zur zackigen Männlichkeit, die von politischen Gruppierungen am rechten Rand favorisiert werde. „Eine komplett neue Challenge zusätzlich zur extremen Herausforderung eines Zwei-Personen-Stückes“, meint Khabir, der für die Bühne „brennt“ und Menschen etwas zeigen und vermitteln will.

Neben dem Lehramtsstudium Englisch und Geschichte möchte er sich weiterhin intensiv dem Theater widmen und später Theaterpädagogik studieren. Professionell zu spielen ohne sich in eine Schublade stecken zu lassen, ist auch das Ziel von Katharina Himmel, die im Hauptberuf Beamtin beim Amt der Kärntner Landesregierung ist. Für sie bedeutet Schauspiel vor allem Begegnung, mit der sie das Publikum berühren und überraschen will. „Professionell zu sein bedeutet für mich nicht zwingend, ausschließlich davon zu leben, sondern mit Qualität, Leidenschaft, Verlässlichkeit und Verantwortung auf der Bühne zu stehen“.