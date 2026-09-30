Eltern von Sternenkindern werden in Osttirol würdevoll begleitet
Von 12. bis 16. Oktober lädt die Selbsthilfe Osttirol zu einer Schwerpunktwoche für Sternenkinder und betroffenen Eltern ein. In Gespächen und Workshops wird der Trauer Raum gegeben.
Rund um den weltweiten Gedenktag für Sternenkinder am 15. Oktober setzt der Zweigverein Osttirol der Selbsthilfe Tirol ein wichtiges Zeichen. Mit einer eigens initiierten Schwerpunktwoche soll das Bewusstsein für betroffene Familien, die eine Fehl- oder Totgeburt erlitten haben, gestärkt und eine würdevolle Erinnerungskultur gefördert werden. Ein vielfältiges Programm aus Podiumsgesprächen, kreativen wie achtsamen Workshops sowie einer Gedenkfeier bietet Betroffenen und Interessierten einen geschützten Raum für Austausch, Trost und Verbundenheit.
Der Verlust eines Kindes verändert das Leben von einer Sekunde auf die andere. Umso wichtiger ist ein stabiles, feinfühliges Auffangnetz. In Osttirol arbeiten die Selbsthilfegruppe Sternenkinder, das Bezirkskrankenhaus Lienz und die Krankenhausseelsorge eng zusammen, um Familien in dieser schweren Zeit achtsam zu begleiten. „Wir möchten mit dieser Schwerpunktwoche Berührungsängste in der Gesellschaft abbauen und zeigen, dass niemand mit seinem Schmerz allein sein muss“, betonen die Organisatoren. Neben den regulären monatlichen Gruppentreffen, die jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Selbsthilfetreff Lienz stattfinden, gibt es während der Schwerpunktwoche auch die Möglichkeit für vertrauliche Einzelgespräche mit der betroffenen Mutter Monika Pucher-Schweiger
Programm der Schwerpunktwoche
12. Oktober (19 Uhr) Eröffnung. Ein offenes Podiumsgespräch über den Umgang mit Schwangerschaftsverlust, Tod und Trauer. Unterschiedliche Perspektiven von einer betroffenen Mutter, Hebamme, Gynäkologin, Pflegeperson, einem Bestatter, einer Sternenkindfotografin sowie der Krankenhausseelsorge. Begleitend zur Veranstaltung werden einfühlsame Fotografien von Sternenkindern gezeigt. Ort: IGB – Institut für Gesundheitsbildung, Lienz (Moderation: Evelin Gander).
13. Oktober. 17 bis 19 Uhr: Workshop „Wie Räuchern mit Kräutern, Blumen und Harzen Trost und Geborgenheit bringen kann“ mit Christine Wallensteiner. Ort: Seminarraum „Villa Edelraute“, Rosengasse 17, Lienz. 18 bis 20 Uhr: Geführte Klangreise mit Klangschalen zur behutsamen Trauerarbeit mit Lydia Lienharter-Feldner. Ort: Krankenhauskapelle im Bezirkskrankenhaus Lienz.
14. Oktober. 10 bis 12 Uhr: Achtsames Gehen in der Natur für neue Kraft und Ruhe mit Elisabeth Totschnig und Sabine Buchberger. Der Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben. 17.30 Uhr: Gestalten eines persönlichen Blumenarrangements oder Gedenkkranzes bei Claudias Blumenschmuck. 19 Uhr: Sternenkind-Fotografie, dabei handelt es sich um einen Workshop für Fotografen mit Sabrina Köfele. Er soll Ängste abbauen und die nötige innere Haltung vermitteln. Treffpunkt ist beim Portier des Bezirkskrankenhauses Lienz.
15. Oktober. Um 16 Uhr findet eine Gedenkfeier am Kindergrab statt. Am weltweiten Sternenkinder-Gedenktag sind Eltern, Geschwister, Großeltern und alle Mitfühlenden eingeladen, gemeinsam am Kindergrab des Lienzer Friedhofs innezuhalten.
16. Oktober. Um 19 Uhr findet ein Benefizkonzert der Dialektgruppe „Findling“ statt. Für das Konzert im Kolpingsaal Lienz ist keine Anmeldung erforderlich, Einlass solange Plätze verfügbar sind.
Anmeldung. Da die Teilnehmerzahl für die Workshops begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung bei der Selbsthilfe Tirol, Zweigverein Osttirol, unter Telefon 0664-38 56 606 oder E-Mail: info@selbsthilfe-osttirol.at gebeten.
Infos: www.selbsthilfe-osttirol.at