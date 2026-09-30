Große Trauer bei Chad Lowe und seiner Familie: Seine 13-jährige Tochter Fiona ist gestorben. Es ist der zweite Schicksalsschlag binnen kurzer Zeit.

Schicksalsschlag für Schauspieler Chad Lowe (58). Er und seine Frau Kim Painter (52) trauern um ihre 13-jährige Tochter Fiona, wie „People“ berichtet.

„Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona“, richtete die Familie in einem offiziellen Statement aus. Fiona beschrieben sie als ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und gerne tanzte. Von ihren Schwestern sei sie bewundert und ihren Eltern von ganzem Herzen geliebt worden. „Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens“, fügte die Familie noch hinzu.

Genaue Details zu ihrem Tod gaben die Lowes nicht bekannt und baten gleichzeitig darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Jedoch betonten sie, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, wenn man selbst oder eine Person im Umfeld mit psychischen Problemen zu kämpfen hat.

Das Haus der Familie Lowe brannte nieder

Lowe war von 1997 bis 2007 mit seiner Schauspielkollegin Hilary Swank verheiratet. Anfang 2009 wurde bekannt, dass er Kim Painter, die ehemalige Assistentin von Carrie Fisher, datet. Im Sommer 2009 kam ihr erstes Kind, Mabel, auf die Welt. Mit Fiona und Nixie (10) folgten noch zwei weitere Töchter.

Für Lowe (u.a. bekannt aus „Pretty Little Liars“) und seine Familie ist es der zweite Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit. 2025 verloren sie ihr Heim während der verheerenden Wald- und Buschbrände in Südkalifornien. Auf Instagram postete er ein paar Wochen danach eine Bilderserie, auf der seine Töchter in der abgebrannten Ruine stehen. Dazu schrieb Lowe:

„Fast einen Monat nach unserer Evakuierung konnten unsere Mädchen endlich zurückkehren, um zu sehen, was von ihrem Zuhause noch übrig ist . Die Art und Weise, wie sie mit dieser ganzen verheerenden Erfahrung umgegangen sind, ist einfach bemerkenswert. Ich bewundere ihre Lebenskraft und ihre Widerstandsfähigkeit zutiefst. Ihnen dabei zu helfen, diese schweren Zeiten zu meistern, ist mein einziges Ziel. Ihr Vater zu sein, ist die größte Freude und das größte Privileg meines Lebens ⭐️⭐️⭐️“

Rasche Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie oder ein Angehöriger sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten - oft ist eine Situation gar nicht so ausweglos, wie sie scheint. Eine erste Anlaufstelle bei psychischen Erkrankungen kann die Hausärztin oder der Hausarzt sein.

sein. Eine weitere Möglichkeit ist, sich an eine Beratungsstelle oder psychotherapeutische Praxis zu wenden.

zu wenden. Schnelle Hilfe gibt es bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 und bei PsyNot , dem psychiatrischen Krisentelefon für die Steiermark: rund um die Uhr unter der Nummer 0800/44 99 33

und bei , dem psychiatrischen Krisentelefon für die Steiermark: rund um die Uhr unter der Nummer Akute Hilfe bekommen Sie unter den Notrufnummern von Polizei ( 133 ), Rettung ( 144 ) oder Feuerwehr ( 122 )

von Polizei ( ), Rettung ( ) oder Feuerwehr ( ) Eine Expertensuche für ganz Österreich findet man unter: www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention.html