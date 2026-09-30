Polit-Krach um Begriff „Volkswohlfahrt“ in FPÖ-Kolumne in Gleisdorf

In seiner Stadtjournal-Kolumne verwendete der Gleisdorfer FPÖ-Obmann Harald Lembacher den Begriff „Volkswohlfahrt“. In der letzten Gemeinderatssitzung hagelte es dafür Kritik.

Erst vor wenigen Wochen sorgte der Ariervermessungs-Sager von Gleisdorfer ÖVP-Bürgermeister Christoph Stark für große Aufregung. Kritik kam damals vor allem von der Gleisdorfer FPÖ. Einen Monat später muss nun just dessen Stadtparteiobmann Harald Lembacher (er ist auch 2. Vizebürgermeister) selbst wegen einer Formulierung in seiner Kolumne im Gleisdorfer Stadtjournal Rede und Antwort stehen.

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wollte Kulturreferent Karl Bauer (ÖVP) in der Fragestunde von ihm wissen: „Was versteht er unter dem von ihm zitierten Begriff ‚Volkswohlfahrt‘?“

© Screenshot Livestream Gemeinde Gleisdorf Kulturreferent Karl Bauer (ÖVP) will wissen, was Lembacher unter „Volkswohlfahrt“ versteht

Zum Hintergrund: In der Septemberausgabe des Gleisdorfer Stadtjournals nahm Lembacher die Kultur- und Sportförderungen ins Visier. Seiner Meinung nach werde für Kultur- und Kunstaktivitäten zu viel Fördergeld in die Hand genommen. Der Sport werde hingegen eher „stiefmütterlich“ behandelt. „Aus Sicht der Volkswohlfahrt muss daher ein hohes Interesse daran bestehen, die körperliche Fitness der Bevölkerung zu fördern", schreibt der FPÖ-Parteiobmann und 2. Vizebürgermeister.

„Kontaminierter Begriff“

Für Kulturreferent Karl Bauer und auch für Bürgermeister Christoph Stark ist die Begrifflichkeit historisch durch den Nationalsozialismus vorbelastet. So wurde der Begriff der Volkswohlfahrt als „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ während der Zeit des Nationalsozialismus ideologisch vereinnahmt und umgedeutet.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark sieht den Begriff historisch klar belastet

„Es ist ein kontaminierter Begriff. Ich glaube, dass er ihn absichtlich verwendet hat. In seinem FPÖ-Umfeld ist das der normale Sprech“, betont Bauer gegenüber der Kleinen Zeitung. Und Bürgermeister Stark: „Es zeigt für mich, dass er mit diesen Begriffen nicht sorgsam umgeht, oder nicht umgehen möchte. Es ist ambivalent, dass er meine Aussage kritisiert und dann fast im gleichen Atemzug selbst das Wort ‚Volkswohlfahrt‘ in den Mund nimmt.“ In der Fragestunde meinte der Bürgermeister zu Lembacher gewandt: „Vielleicht schlägst du das Wort einmal nach.“

„Denke nicht über jedes Wort nach, das ich schreibe“

Lembacher sieht in dem Begriff „Volkswohlfahrt“ nichts Verwerfliches. „Es bedeutet einfach das Wohlergehen des Volkes", betont er im Gemeinderat. Und gegenüber der Kleinen Zeitung: „Ich denke nicht über jedes Wort, das ich schreibe, im Einzelnen nach. Vermutlich lässt sich über jedes Wort irgendwas finden. Die Volkswohlfahrt gab es schon vor dem Nationalsozialismus. Nur weil es in der NS-Zeit gebräuchlich war, darf ich es heute nicht mehr sagen? Das ist ein Wahnsinn. Dann darf ich Autobahn und Krankenhaus auch nicht mehr verwenden, weil auch diese in der NS-Zeit verwendet wurden.“

© Screenshot Livestream Gemeinde Gleisdorf FPÖ-Stadtparteiobmann und 2. Vizebürgermeister Harald Lembacher

Warum er ausgerechnet diesen Begriff ausgewählt hat und nicht einen anderen, den die Leute eindeutiger interpretieren könnten? „Es ist nicht meine Schuld, wenn Leute mit dem Begriff nichts anfangen können. Es ist ein legales Wort, dafür muss ich mich nicht rechtfertigen.“

Es ist nicht meine Schuld, wenn Leute mit dem Begriff nichts anfangen können. Es ist ein legales Wort, dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. — Harald Lembacher , 2. Vizebürgermeister Gleisdorf (FPÖ)

Aber was hat es historisch mit dem Begriff auf sich? Laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) gab es den Begriff „Volkswohlfahrt“ tatsächlich bereits vor dem Nationalsozialismus. „Es ist jedenfalls keine nationalsozialistische Erfindung, so gab es etwa von 1919 bis 1932 bereits ein ,Preußisches Ministerium für Volkswohlfahrt‘“, so das DÖW in einem Schreiben an die Kleinen Zeitung. Der Ursprung des Begriffs habe mit der NS-Wohlfahrt nichts zu tun.

„Bessere Werbung gibt es nicht“

Der FPÖ-Stadtparteivorsitzende vermutet hinter Bauers Nachfrage in der Gemeinderatssitzung – sie wird auch in einem Live-Stream in den sozialen Medien und auf Youtube übertragen – Kalkül: „Ich weiß, dass das denen (Anm. ÖVP) richtig aufstößt, weil sie panische Angst vor der nächsten Wahl haben. Damit lässt es sich auch super ablenken vom eigenen Debakel, das sich der Bürgermeister mit seiner Ansage eingebrockt hat. Aber eigentlich muss ich mich bei Karl Bauer bedanken, dass er das Thema aufgegriffen hat, weil eine bessere Werbung gibt es für uns nicht.“