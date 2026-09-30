Wende im Fall um mutmaßliche Kindsmörderin in den USA

Im juristischen Tauziehen um die mutmaßliche Kindsmörderin Lindsay Clancy in den USA hat ihr Verteidiger überraschend die Strategie geändert. Es gebe nicht genug Beweise, dass Clancy ihre drei Kinder getötet habe, sagte ihr Anwalt Kevin Reddington am Dienstag bei einer Anhörung vor dem Bezirksgericht in Plymouth im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Staatsanwaltschaft wies dies als "lachhaft" zurück, weil Clancy die Tat gestanden hatte.

© APA/AFP Großes Medieninteresse um den Fall in den USA