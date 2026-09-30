Seit seiner Gründung vor zwei Jahren verfolgt die „Gute Geschichte“ im Kapfenberger Einkaufszentrum ece eine klare Vision: Die Region beleben und den sozialen Zusammenhalt stärken. In den Bereichen Bildung und Entwicklung, Körper und Gesundheit sowie Kunst und Kultur sind dabei bereits fast 1000 einzelne Aktivitäten umgesetzt worden – getragen von Menschen, die ihre Ideen einbringen und ihre Stadt aktiv mitgestalten wollen.

Mit dem neuen Raum, der sich nun direkt im zweiten Obergeschoss des ece befindet und über 600 Quadratmeter aufweist, soll es noch mehr Platz für Begegnung, Ideen und Projekte geben. „Der neue Raum ist für uns ein weiterer Schritt, um Ideen sichtbar zu machen, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam Zukunft zu gestalten“, betonen die beiden Gründer des „Gute Geschichte“-Vereins, Christoph Krammer, Unternehmer und Philosoph, und Martin Weber, Soziologe. Dieses Vorhaben begrüßt auch Heribert Krammer, Eigentümer des ece, der ebenso die positiven Entwicklungen der letzten beiden Jahre hervorhebt.