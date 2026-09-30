Drei tote Schafe: Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben

In einem Almgebiet in Matrei wurden tote Schafe aufgefunden, weitere werden vermisst. Es besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.

Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag die Abschussverordnung für einen Schadwolf im Bezirk Lienz erlassen. Die Verordnung gilt bis zum Ablauf des 31. Oktober. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert. In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Matrei wurden am Montag drei tote Schafe aufgefunden, zahlreiche weitere Schafe werden vermisst. Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Am Dienstag wurden drei weitere verletzte Schafe gefunden und untersucht. Zwei der Tiere mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen notgetötet werden.

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.