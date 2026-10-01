Bärnbacher Runclub lädt zum Spendenlauf am Welttierschutztag

Seit einem Jahr motivieren die Mitglieder des Bärnbacher Runclubs „Läuft.” zum gemeinsamen Sporttreiben. Am 4. Oktober laufen sie für das Tierheim Franziskus.

Wer regelmäßig läuft und seine Routine gefunden hat, lässt sich von Wind und Wetter kaum noch ausbremsen. Dennoch kann es jedem einmal Überwindung kosten, die Laufschuhe zu schnüren. Seit einem Jahr sorgt der Bärnbacher Runclub „Läuft.“ bei vielen Sportlerinnen und Sportlern für die nötige Motivation. „Gemeinsam geht es leichter als allein. Außerdem vergeht die Zeit schneller, wenn man in der Gruppe läuft“, wissen Nadine Höfer und Jakob Kalcher, die den Laufclub ins Leben gerufen haben.

Die beiden laufen schon lange und möchten mit ihrem Hobby auch andere Menschen begeistern. „Wir wollen dazu beitragen, dass mehr Menschen Sport treiben und etwas für ihre Gesundheit tun. In unserem Runclub kann jeder mitmachen, ganz egal, wie schnell oder langsam man läuft“, erklärt Höfer. Seit der Gründung haben bereits über 55 Sportlerinnen und Sportler an den gemeinsamen Läufen teilgenommen, viele von ihnen sind regelmäßig dabei.

1 / 7 Impressionen der gemeinsamen Läufe © Privat

Jedes Tempo ist erlaubt

Organisiert werden die Lauftreffen über Instagram (@laeuft.runclub), eine WhatsApp-Gruppe und die Fitness-App Strava. „Für Einsteiger organisieren wir immer wieder Anfängerrunden oder teilen uns in zwei Gruppen auf, damit jeder in seinem Tempo laufen kann“, sagt Kalcher. Besonders schön sind die Fortschritte der Teilnehmer: So steigerte sich beispielsweise ein Laufanfänger innerhalb eines Jahres so sehr, dass er am vergangenen Wochenende den Wörthersee-Marathon erfolgreich absolvieren konnte.

Es ist schön, wenn gemeinsames Laufen nicht nur Spaß macht, sondern wir damit auch etwas Gutes bewirken können. — Nadine Höfer und Jakob Kalcher

Anlässlich des Welttierschutztages veranstalten Höfer und Kalcher einen Spendenlauf. Am 4. Oktober laden sie alle Laufbegeisterten ein, mit ihnen ab 9 Uhr gemeinsam vom Stadtpark Bärnbach zum Tierheim Franziskus in Rosental zu laufen. Dort wird eine Spende an die Tierheimleitung übergeben. Wer die Aktion unterstützen will, kann mitlaufen – gerne mit tierischer Begleitung – oder vorab Geld in eine der Spendenboxen geben. Diese sind bei „Wau Miau & Co“ in der Einkaufswelt Rosental sowie in der Konditorei „Zuckermühle“ in Bärnbach aufgestellt.

© KLZ / Jakob Kriegl Jakob Kalcher und Nadine Höfer haben den Bärnbacher Runclub „Läuft.“ gegründet

Laufen und helfen

Bereits im Vorjahr organisierte der Runclub eine Spendenaktion. Zu Weihnachten konnten die Sportlerinnen und Sportler 900 Euro sammeln, mit denen sie für die Bärnbacher Kindergartenkinder einen Teil der Anmeldekosten für das KuKuk-Theaterfestival übernommen haben. „Es ist schön, wenn gemeinsames Laufen nicht nur Spaß macht, sondern wir damit auch etwas Gutes bewirken können“, sagen Höfer und Kalcher.

Wer jetzt noch immer einen zusätzlichen Motivationsschub braucht: Die meisten Laufrunden lassen die Teilnehmer in der „Zuckermühle“ bei Kaffee und Kuchen gemütlich ausklingen.