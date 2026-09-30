Was ab 1. Oktober zu beachten ist: Start für den digitalen Beleg

Unternehmen können nun Rechnungen verstärkt in digitaler Form anbieten. Amt für Betrugsbekämpfung plant zum Start der digitalen Rechnung Schwerpunktkontrollen.

Neben der weiterhin bestehenden Möglichkeit, die Rechnung in Papierform mitzunehmen, können diese ab 1. Oktober auch einfacher digital übermittelt werden

Ab Anfang Oktober können Unternehmen Rechnungen verstärkt in digitaler Form – beispielsweise per Mail oder per App – anbieten. Das soll die Firmen entlasten und Papierrechnungen reduzieren, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums vom Mittwoch. Die Belegerteilungspflicht bleibt aber unverändert bestehen. Um keinen Raum für möglichen Steuerbetrug zu lassen, plant das Amt für Betrugsbekämpfung Schwerpunktkontrollen in dem Bereich.

Die digitale Rechnung ist freiwillig, Papierrechnungen sind weiterhin möglich und müssen auf Wunsch von Kundinnen oder Kunden ausgestellt werden. Unternehmen müssen zudem weiterhin sicherstellen, dass Kunden ihre Rechnung auch tatsächlich mitnehmen – egal ob in Papierform oder digitaler Form. „Denn nur die Mitnahme der Rechnung garantiert, dass der geleistete Steuerbetrag auch richtig ankommt“, wird Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in einer Aussendung zitiert.

Finanzpolizei plant Schwerpunktkontrollen

Zum Start des digitalen Belegs will das Amt für Betrugsbekämpfung Schwerpunktkontrollen in dem Bereich durchführen. Einen speziellen Fokus will die Finanzpolizei auf bargeldintensive Branchen legen. „Jede und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, den überwiegenden Teil der Steuerehrlichen zu unterstützen, indem man seine Rechnungsbelege mitnimmt, egal ob digital oder aus Papier. Denn nur die Mitnahme der Rechnung garantiert, dass der geleistete Steuerbetrag auch richtig ankommt“, so Marterbauer.

Auch der Umwelt soll durch die Einschränkung von Papierrechnungen geholfen werden. „Laut Schätzungen werden täglich rund 1.500 Kilometer Rechnungen in Österreich ausgedruckt. Mit der jährlichen Menge kann die gesamte Stadt Steyr mit Rechnungen zugedeckt werden“, schreibt das Ministerium.

„Lange geforderte Erleichterung für Unternehmen“

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betont: „Der digitale Beleg ist eine lange geforderte und wichtige Erleichterung für unsere Unternehmen. Er vereinfacht Abläufe im betrieblichen Alltag und bedeutet zugleich ein Ende unnötiger Zettelwirtschaft. Damit schaffen wir eine moderne, praxistaugliche Lösung für unsere Wirtschaft, nutzen die Chancen der Digitalisierung und reduzieren den Papierverbrauch.“