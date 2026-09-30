Der polnischen Klein-Lkw transportierte Feuerwerksartikel sowie Sprengmittel, hatte dafür aber keine Zulassung. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Dienstagnachmittag führten Beamte einer Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Lienz Schwerverkehrskontrollen auf der B100 bei der Kontrollstelle Leisach durch.

Um 13.27 Uhr stoppten sie einen in Richtung Sillian fahrenden polnischen Klein-Lkw. Der 50-jährige polnische Lenker hatte das dort geltende Fahrverbot für Lkw über 2,8 Tonnen missachtet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass mit dem Lkw Feuerwerksartikel sowie Sprengmittel ohne entsprechende Zulassung und Kennzeichnung transportiert wurden. Zudem entdeckten sie beim Auslesen der Fahrerkarte zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften.

Dem Lenker wurde von den Beamten die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Der 50-Jährige und weitere Beteiligte werden angezeigt.