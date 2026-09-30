Rettungseinsatz auf dem Drauradweg Radweg bei Villach. Zwei Rennradfahrer, 23 und 24 Jahre alt, kollidierten und wurden verletzt. Einer der Männer blieb bewusstlos liegen.

Der Rennradfahrer kam bei der Kollision zu Sturz (Sujetbild)

Am Dienstag kam es auf dem Drauradweg in St. Magdalen in Villach zur Kollision zweier Rennradfahrer, 23 und 24 Jahre alt, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren.

Der 24-jährige blieb kurz bewusstlos am Radweg liegen. Beide wurden nach der Erstversorgung von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht.