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Grynspan gewann weitere Probeabstimmung für UNO-Chefposten

Im Rennen um die Nachfolge von UNO-Generalsekretär António Guterres verfestigt sich die Führungsrolle der lateinamerikanischen Diplomatin Rebeca Grynspan. Die Costaricanerin hat in einer weiteren Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat die größte Unterstützung erhalten, wie aus Diplomatenkreisen bekannt wurde. Im Vergleich zur vorherigen Runde habe sie eine weitere Stimme hinzugewonnen und komme nun auf zehn Befürworter.

Grynspan mit besten Karten für Guterres-Nachfolge
© APA/AFP/Santiago Mazzarovich
Grynspan mit besten Karten für Guterres-Nachfolge
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