Grynspan gewann weitere Probeabstimmung für UNO-Chefposten

Im Rennen um die Nachfolge von UNO-Generalsekretär António Guterres verfestigt sich die Führungsrolle der lateinamerikanischen Diplomatin Rebeca Grynspan. Die Costaricanerin hat in einer weiteren Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat die größte Unterstützung erhalten, wie aus Diplomatenkreisen bekannt wurde. Im Vergleich zur vorherigen Runde habe sie eine weitere Stimme hinzugewonnen und komme nun auf zehn Befürworter.

© APA/AFP/Santiago Mazzarovich Grynspan mit besten Karten für Guterres-Nachfolge