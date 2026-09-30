Experte: Shoa-Erinnerung prägt Israels Politik bis heute

Die Erinnerung an die Shoa prägt Israel bis heute. Der israelische Politpsychologe Daniel Bar-Tal sieht darin einen wesentlichen Faktor für die Entwicklung des Landes. Die Lehre daraus sei gewesen: "Wir müssen stark sein und uns verteidigen können", sagt er im APA-Interview. Diese Form kollektiver Opferidentität und ein daraus abgeleitetes israelisches "Nie wieder" würden bis heute den Umgang mit Sicherheit, dem Nahost-Konflikt und internationaler Kritik bestimmen.

© APA/AFP Die israelische Flagge zeigt einen Davidstern