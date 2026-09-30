Nur 60 Prozent schließen Oberstufe auf Anhieb erfolgreich ab

In Österreich schließen nur sechs von zehn Jugendlichen die Sekundarstufe II (Berufsschule, AHS-Oberstufe, BMS, BHS bis zum 3. Jahr) in der Mindestdauer ab. Das ist deutlich weniger als in anderen Industrienationen (76 Prozent), zeigen aktuelle Daten der OECD. Dabei kommen Jugendliche in Österreich wegen der vielen Klassenwiederholungen oft erst mit Verzögerung in die Oberstufe. Die OECD warnt vor Folgen wie häufigerem Schulabbruch und schlechteren Chancen am Arbeitsmarkt.

© APA/THEMENBILD Nicht nur an der Matura scheitern viele in der Sekundarstufe II