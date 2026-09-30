NEOS für Einführung einer "Teilarbeitsfähigkeit"

Die NEOS plädieren für die Einführung einer "Teilarbeitsfähigkeit" für jene Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen keiner vollen Erwerbstätigkeit nachgehen können. Sozialsprecher Johannes Gasser will damit auf chronisch Kranke, aber vor allem auch auf ältere Arbeitnehmer abzielen. Er sieht dies als Gegenentwurf zu einem von der SPÖ, aber auch der AK propagierten "Bonus-Malus-System", mit dem Unternehmen zur Beschäftigung Älterer motiviert werden sollen.

© APA/BARBARA GINDL NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser