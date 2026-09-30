RSV-Immunisierung von Kindern reduziert Spitalslast deutlich

Die seit Ende 2024 kostenlose passive Immunisierung von Neugeborenen gegen RSV hat die Hospitalisierungen von Kindern bis zwei Jahren mit dem Virus rund um die Hälfte reduziert. Das berichteten Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium und der Kindermediziner Reinhold Kerbl der APA. Von Oktober bis März auf die Welt kommende Kinder erhalten die Immunisierung diese Saison wieder auf der Geburtenstation, heuer seit April geborene Babys ab Oktober bei ihrem Kinderarzt.

© APA/dpa 74 Prozent weniger Klinikaufenthalte im ersten Lebensjahr