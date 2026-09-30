Trump: KI-Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen

US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen. Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump nach einem Treffen mit Chefs von KI-Unternehmen in Washington. Er sieht ausreichenden Schutz durch wirtschaftliche Interessen der US-Firmen. "Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht. Sie werden das nicht zulassen."

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump nach Treffen mit Tech-Bossen