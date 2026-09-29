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Nach Schuss durch ICE-Beamten: Vorwürfe gegen Migranten

Ein Mann, der kürzlich in der texanischen Großstadt Austin von einem Beamten der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE angeschossen worden ist, sieht sich nun selbst mit Anschuldigungen konfrontiert. Dem Venezolaner wird unter anderem Körperverletzung eines Bundesbeamten vorgeworfen, wie das US-Justizministerium mitteilte. Er soll sich bei einer Kontrolle durch ICE-Beamte vor knapp eineinhalb Wochen Anweisungen widersetzt haben, aus seinem Auto auszusteigen.

PFLUGERVILLE, TEXAS - SEPTEMBER 22: Pflugerville Police Department officers detain a person during a protest on September 22, 2026 in Pflugerville, Texas. Students from several high schools across Austin are participating in walkouts and protests in response to Sunday's shooting where a federal ICE officer shot and wounded 28-year-old Wilber Rafael Garces Perez, a Venezuelan national who was working as a DoorDash driver in North Austin. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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PFLUGERVILLE, TEXAS - SEPTEMBER 22: Pflugerville Police Department officers detain a person during a protest on September 22, 2026 in Pflugerville, Texas. Students from several high schools across Austin are participating in walkouts and protests in response to Sunday's shooting where a federal ICE officer shot and wounded 28-year-old Wilber Rafael Garces Perez, a Venezuelan national who was working as a DoorDash driver in North Austin. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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