Nach Schuss durch ICE-Beamten: Vorwürfe gegen Migranten

Ein Mann, der kürzlich in der texanischen Großstadt Austin von einem Beamten der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE angeschossen worden ist, sieht sich nun selbst mit Anschuldigungen konfrontiert. Dem Venezolaner wird unter anderem Körperverletzung eines Bundesbeamten vorgeworfen, wie das US-Justizministerium mitteilte. Er soll sich bei einer Kontrolle durch ICE-Beamte vor knapp eineinhalb Wochen Anweisungen widersetzt haben, aus seinem Auto auszusteigen.