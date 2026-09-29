Gewessler rechnet nicht mit Koalitions-Aus vor 2029

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler rechnet trotz des Machtkampfes in der SPÖ und eines möglichen Wechsels an der Parteispitze nicht mit einem vorzeitigen Ende der Dreierkoalition bzw. einer Neuwahl vor dem planmäßigen Urnengang im Jahr 2029. "Ich geh derzeit davon aus, dass das bis 2029 halten wird", sagte Gewessler am Dienstag zur APA am Rande eines grünen Kampagnentermins in Innsbruck. Und zwar "auch aus Mangel an Optionen und Alternativen", meinte die Klubobfrau.