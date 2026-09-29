Marokkos König ernennt erstmals eine Ministerpräsidentin

Marokkos König Mohammed VI. hat erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau zur Regierungschefin ernannt. Der Monarch habe Fatima Ezzahra El Mansouri mit der Regierungsbildung beauftragt, teilte der Palast am Dienstag mit. El Mansouris liberal-zentristische Partei (PAM) war bei der Parlamentswahl am 23. September stärkste Kraft geworden. Gemäß der Verfassung ernennt der König den Regierungschef aus den Reihen der stärksten Fraktion im Repräsentantenhaus.

© APA/AFP/Abdel Majid BZIOUAT Fatima Ezzahra El Mansouri ist Marokkos erste Premierministerin