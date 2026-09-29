Zeiler-Kandidatur: SPÖ-Landeschefs geben sich zurückhaltend

Die Kärntner SPÖ hat ein Treffen der roten Landesorganisationen angeregt, um rasch Klarheit in der Führungsfrage zu schaffen. Oberösterreich will nichts überstürzen, Tirol plädiert für eine Mitgliederbefragung.

Die SPÖ taumelt weiter durch ihre aktuelle Führungsdebatte. Seit der Ankündigung von Gerhard Zeiler, als Parteichef zur Verfügung zu stehen, sind mittlerweile vier Tage vergangen und noch immer hat sich öffentlich kein expliziter Unterstützer gefunden. Auf der anderen Seite bleiben auch Solidaritätsbekundungen für Amtsinhaber Andreas Babler aus. Zumindest einige Bundesländer hätten gerne rasch Klarheit.

Die größte Unterstützung dürfte Zeiler neben jener von unterschiedlichsten Altpolitikern noch im Süden haben. Dort hatte man schon am Montag ein Treffen der Landesorganisationen angeregt, um ein möglichst zügiges Prozedere zur Klärung der Führungsfrage zu verankern. Am Dienstag legte Klubchef Lucas Burgstaller noch mit freundlichen Worten in Richtung Zeiler nach: Diesen sehe er als „international erfolgreichen Manager“ und als „Person, die ich als gut und durchaus geeignet befinde, auch in der Politik Entscheidungen zu treffen“.

Auch Lercher will rasch Klarheit

Abgestimmt agieren dürfte man mit der steirischen SPÖ, deren Vorsitzender Max Lercher am Dienstag meinte, entscheidend sei nun, dass auf Bundesebene rasch Einigkeit über ein klares, professionelles Prozedere hergestellt werde, wie mit der Bewerbung Zeilers umgegangen werde. Es geht laut Lercher nicht um Befindlichkeiten in der Partei, sondern „um unsere Verantwortung für die Menschen im Land.“ Am Mittwoch will man in der Landespartei nach einem Vorstand mit einer Position an die Öffentlichkeit treten.

Beide Länderorganisationen gehören zu jenen, die rund um den Jahreswechsel vergeblich versucht hatten, Altkanzler Christian Kern zu einer Kandidatur gegen Babler zu bewegen. In diesem Kreis dabei war auch die niederösterreichische Landesorganisation. Die ist nun wortkarg: Man wolle sich vorerst intern abstimmen, wurde auf APA-Anfrage mitgeteilt. Der Salzburger SPÖ-Landesparteichef Peter Eder sagte am Dienstag zur APA, falls es eine Einladung zu einem Treffen der Landesparteichefs gibt, „fahre ich hin“. Er finde es vernünftig, persönlich über Probleme und Lösungen zu sprechen, und Positionen nicht über Medien auszurichten. „Wir reden im Wohnzimmer, nicht am Balkon.“ Wie er selbst zu diesem Thema steht, bespreche er in den Gremien, nicht in der Öffentlichkeit.

Ärger in Vorarlberg

Im Westen ist die SPÖ parteiintern nicht unbedingt stark verankert, doch wählt Tirol kommendes Jahr. Dementsprechend hätte auch der dortige Landesvorsitzende Philip Wohlgemuth die Debatte gerne rasch vom Tisch. Er plädiert entweder für einen außerordentlichen Bundesparteitag oder eine Mitgliederbefragung, bei der sich sowohl Zeiler als auch Parteichef Babler dem Votum der Parteibasis stellen. Die Nase voll hat man in Vorarlberg. Landesparteichef Mario Leiter sagte am Dienstag: „Es liegt auf der Hand, dass eine offen ausgetragene Personaldebatte die Durchsetzungskraft der SPÖ in der Bundesregierung eher hemmt als bestärkt.“

Auch aus Oberösterreich kommen keine revolutionären Töne. Der Landesparteivorsitzende Martin Winkler ist gegen eine Entscheidung der Führungsfrage unter Zeitdruck. Man müsse sich die nötige Zeit nehmen und „mit ruhiger Hand“ agieren.

Wenig Begeisterung in der Gewerkschaft

Schwierig sind Umstürze in der Partei, wenn man nicht Wien und die Gewerkschaft hinter sich hat. Beide zeigen sich seit Tagen schweigsam. Die FSG-Spitzen trafen sich am Montag, die Begeisterung für einen Parteivorsitzenden Zeiler ist dort enden wollend. In Wien, wo Babler in linken Sektionen weiter seine Fans hat, ist die Stimmungslage vielfältig, was wohl auch ein Grund ist, dass sich Bürgermeister Michael Ludwig aktuell raushält. Für einen Wechsel soll die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures lobbyieren, deren Verhältnis zu Babler seit jeher zerrüttet ist. Das Burgenland will bei der Personaldebatte nicht mitmachen, findet man doch beide Alternativen nicht gerade reizvoll. Keine großen Worte gibt es auch von der Frauenorganisation, in der ebenfalls kein Zeiler-Hype bemerkbar ist.

Zeiler selbst, der die nächsten Wochen großteils im Ausland verbringen dürfte, gibt indes Interview um Interview und betont dabei, im Gegensatz zu Babler kein Marxist zu sein, die Wirtschaftspolitik in den Vordergrund rücken und Werte wie unter Bruno Kreisky wieder in den Mittelpunkt sozialdemokratischer Politik stellen zu wollen.