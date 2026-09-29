Burnham will EU-Gipfel für neue Annäherung nutzen

Der neue britische Premierminister Andy Burnham sieht "verschiedene Optionen" für eine Wiederannäherung des Vereinigten Königreichs an die EU. Der Brexit habe "mehr Schaden als Nutzen angerichtet", sagte Burnham beim Parteitag der Regierungspartei Labour in Liverpool. "Wir müssen wieder ein höheres Maß an Wachstum und Wohlstand für Großbritannien herstellen." Der Premier verwies auf das nächste Gipfeltreffen mit der EU noch in diesem Jahr.

© APA/AFP Der Brexit hat "mehr Schaden als Nutzen angerichtet"