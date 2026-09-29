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Burnham kündigt Abkehr von Mehrheitswahlrecht an
Der britische Premierminister Andy Burnham will das traditionelle Mehrheitswahlrecht in Großbritannien abschaffen. Seine Labour-Partei werde bei der nächsten Parlamentswahl mit dem Versprechen antreten, das Wahlsystem zu reformieren, sagte Burnham am Dienstag auf dem Labour-Parteitag . Dazu werde er eine nationale Kommission einsetzen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Burnham rief außerdem zu einer "ehrlichen Debatte" über die tiefgreifenden Probleme des Landes auf.