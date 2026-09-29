Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Burnham kündigt Abkehr von Mehrheitswahlrecht an

Der britische Premierminister Andy Burnham will das traditionelle Mehrheitswahlrecht in Großbritannien abschaffen. Seine Labour-Partei werde bei der nächsten Parlamentswahl mit dem Versprechen antreten, das Wahlsystem zu reformieren, sagte Burnham am Dienstag auf dem Labour-Parteitag . Dazu werde er eine nationale Kommission einsetzen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Burnham rief außerdem zu einer "ehrlichen Debatte" über die tiefgreifenden Probleme des Landes auf.

Britain's Prime Minister Andy Burnham delivers his speech on the third day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
© APA/AFP
Britain's Prime Minister Andy Burnham delivers his speech on the third day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Außenpolitik