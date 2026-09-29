Burnham kündigt Abkehr von Mehrheitswahlrecht an

Der britische Premierminister Andy Burnham will das traditionelle Mehrheitswahlrecht in Großbritannien abschaffen. Seine Labour-Partei werde bei der nächsten Parlamentswahl mit dem Versprechen antreten, das Wahlsystem zu reformieren, sagte Burnham am Dienstag auf dem Labour-Parteitag . Dazu werde er eine nationale Kommission einsetzen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Burnham rief außerdem zu einer "ehrlichen Debatte" über die tiefgreifenden Probleme des Landes auf.

© APA/AFP Britain's Prime Minister Andy Burnham delivers his speech on the third day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)