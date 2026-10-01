Die Schätze aus dem alten Ägypten sind zurück in Kärnten

Mumifizierte Tiere, ein hölzerner Sarg, Amulette: Nach Jahrzehnten im Depot und einer wissenschaftlichen Neubearbeitung ist die bedeutende Aegyptiaca-Sammlung nun erstmals wieder öffentlich im kärnten.museum zu sehen.

Es gab Zeiten, da konnte man noch allerhand Ungewöhnliches in Koffern mitbringen: mumifizierte Tiere etwa, oder Papyrusrollen. Vier mit dem Geschichtsverein für Kärnten verbundene Diplomaten und Großindustrielle haben jedenfalls Mitte des 19. Jahrhunderts auf ihren Reisen nach Ägypten eine beachtliche Sammlung zusammengetragen: „Es war dies die Zeit der großen Begeisterung für die ägyptische Kunst und Kultur, die mit der Entzifferung des Steins von Rosette 1822 nochmals befeuert worden war“, so Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museums. Mehr als 400 Objekte kamen so an das Haus – die zweitgrößte Sammlung Österreichs nach jener des Kunsthistorischen Museums.

Die Klagenfurter Aegyptiaca-Sammlung schlummerte allerdings lange im Depot, im Jahr 2013 wurden mehr als 350 Kleinfunde an das Institut für Ägyptologie und Koptologie der Ludwig-Maximilians-Universität München verliehen und umfassend wissenschaftlich bearbeitet. Nun wird sie erstmals seit Jahrzehnten wieder der Öffentlichkeit präsentiert, gezeigt werden unter anderem ein hölzerner Sarkophag, auf dessen Deckeloberseite halbplastisch die (bemalte) Figur einer auf dem Rücken liegenden Frau zu sehen ist, sowie Amulette, Bronzen von Isis und Osiris, Papyrusrollen, menschliche Mumien(teile), Schlangenmumien oder Skarabäen.

1 / 4 Blick in die Ausstellung © km

Die Ausstellung erzählt aber nicht nur anhand zahlreicher Objekte vom alten Ägypten, sondern auch davon, wie sie nach Kärnten kamen und von den Menschen, die sie sammelten. Gezeigt werden außerdem Werke des Landschaftsmalers Hubert Sattler, der im 19. Jahrhundert ungefähr zeitgleich mit den Sammlern Ägypten bereiste und zahlreiche Skizzen anfertigte. Sie dienten als Basis für die großformatigen Ölgemälde, die er nach seiner Rückkehr in seinem Salzburger Atelier anfertigte und die nun den Blick darauf erweitern, wie Ägypten im 19. Jahrhundert von europäischen Reisenden gesehen und dargestellt wurde.