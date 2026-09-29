Großbritanniens Nationalmuseum bleiben kostenlos für alle

Die britischen Nationalmuseen bleiben auch für Besucher aus dem Ausland kostenfrei zugänglich. "Jeder" werde profitieren, wenn der Eintritt für alle kostenfrei bleibe, erklärte das Kulturministerium in London am Dienstag zur Begründung. Außerdem brächten die Touristen der britischen Wirtschaft jährlich mehr als eine Milliarde Pfund (umgerechnet 1,2 Milliarden Euro) ein.

Der Eintritt zu den Dauerausstellungen in den britischen Nationalmuseen, darunter im British Museum und in der National Gallery in London, ist seit 2001 kostenfrei. Im März hatte die Regierung erklärt, über die Erhebung von Eintrittsgeldern für Ausländer nachzudenken, um die Einnahmen der Museen zu erhöhen.

Im Jahr 2025 besuchten 7,1 Millionen Menschen das Natural History Museum und 6,4 Millionen das British Museum in London. Laut Regierung stammten in den Vorjahren mehr als 40 Prozent der Besucher aus dem Ausland.