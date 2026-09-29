Premier Andy Burnham will Großbritannien umkrempeln

Der neue Premierminister und Labour-Chef hielt am Dienstag seine Parteitagsrede vor den begeisterten Delegierten in Liverpool – und bekräftigte sein Ziel, 40 Jahre Neoliberalismus zu beenden.

Andy Burnham hat große Ambitionen. Er werde „eine neue Wirtschaft, eine neue Politik aufbauen“, sagte er, als er am Dienstagnachmittag auf der Bühne in Liverpool stand. Es war die erste Labour-Jahreskonferenz, die Burnham als Parteichef und Premierminister bestritt. Er wiederholte das Versprechen, das er seit seinem Amtsantritt im Juli schon öfter gemacht hat: Ein Ende des Wirtschaftssystems, das seit den 1980er-Jahren herrscht. Er prangerte die „Deindustrialisierung, Deregulierung, Privatisierung, Sparpolitik und den Brexit” an, die den Briten lang das Leben schwer gemacht hätten. Er wolle dem Land „die Hoffnung zurückgeben.“

Was das konkret bedeutet, führte er in der folgenden Stunde aus: Unter anderem wird er die privaten Wasserkonzerne, die Stromversorgung sowie den Wohnungsbau einer stärkeren Kontrolle unterwerfen. Eine wichtige Ankündigung war der Plan für einen nationalen Pflegedienst für Betagte und Arbeitsunfähige – nach dem Vorbild des staatlichen Nationalen Gesundheitsdiensts NHS. Zudem will er eine Kommission für eine Wahlrechtsreform einsetzen – Labour werde zur nächsten Parlamentswahl mit dem Versprechen antreten, ein neues Wahlsystem einzuführen. Auch zum Brexit äußerte sich der Premier: Der EU-Austritt habe mehr Schlechtes als Gutes gebracht, und er werde sich bemühen, eine engere Beziehung zur EU aufzubauen.

Bessere Umfragen für Labour

Immer wieder wurden Burnhams Ausführungen von Applaus unterbrochen. Das ist zwar an Parteitagen üblich, aber die Delegierten schienen diesmal ihre Begeisterung nicht vortäuschen zu müssen. Die Begeisterung im Saal stand in Kontrast zum Parteitag vor einem Jahr. Damals war Labour im Umfragetief, in der Labour-Fraktion wuchsen die Zweifel an Premierminister Keir Starmer, die Stimmung war eher gedrückt. Es dauerte noch bis zum Sommer, bis die Labour-Fraktion die Notbremse zog und Burnham ins höchste Amt hob. Zu urteilen nach der Stimmung in Liverpool ist die Mehrheit der Parteimitglieder mit dem Wechsel an der Spitze zufrieden.

Burnham hat geschafft, woran Starmer gescheitert ist: Den Eindruck zu vermitteln, dass er die Probleme der Normalbürger versteht und versuchen wird, sie zu lösen. Seit seinem Amtsantritt Mitte Juli hat er einige Maßnahmen angekündigt, die dazu beitragen sollen: eine Deckelung der Stromkosten für Haushalte; eine Steuererleichterung für Pubs; billigere Busfahrten, ein Hilfspaket von über 200 Millionen Pfund für verfallene Einkaufsstraßen. Auch hat er erste Schritte unternommen, um die Macht von London stärker auf die britischen Regionen zu verteilen. Darauf bauen die Pläne auf, die er am Dienstag in Liverpool vorstellte. Unter Burnham ist Labour aus ihrem Umfrageloch gekrochen, vor etwa einem Monat hat sie die Rechtspartei Reform UK überholt. Auch von Burnham selbst haben die Briten ein überwiegend positives Bild.

Aber Burnham deutete auch auf die Probleme hin: Er müsse „ehrlich sein in Bezug auf das, was das Land sich leisten kann“, sagte er. Die wirtschaftliche Lage ist alles andere als rosig, und das schränkt den Spielraum ein. Schatzkanzler John Healey warnte, dass es „Großbritannien heute schwerer hat“ als zur Zeit der Labour-Regierung 1997 bis 2010. Er machte vor allem die Tories dafür verantwortlich, dass die Exporte eingebrochen sind und die Staatsverschuldung angestiegen ist.

Zuwanderung ist eingebrochen

Die sinkende Migration verschärft das Problem. Seit dem Höhepunkt vor drei Jahren, als unter dem Strich fast eine Million Menschen ins Land kamen, ist die Zuwanderung letztes Jahr dramatisch eingebrochen, auf rund 170.000. Ökonomen warnen, dass dies die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren stark reduzieren könnte. Helen Miller, die Direktorin des Rechnungshofs Institute for Fiscal Studies, schrieb kürzlich in der „Financial Times“, dass der Staat aufgrund der geringeren Einwanderung bis 2029 rund 4 Milliarden Pfund weniger einnehmen könnte.