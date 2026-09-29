In einfacher Sprache: Es gibt neue Regeln für Bar-Geld und mehr Geld-Automaten

Viele Länder wollen, dass das Bar-Geld erhalten bleibt. Dazu gehört auch Österreich. In diesem Artikel werden die wichtigsten Fragen zum Geld beantwortet.

Immer mehr Menschen zahlen in Österreich ohne Bar-Geld.

Wie oft wird noch mit Bar-Geld gezahlt?

Ungefähr die Hälfte von allen Zahlungen wird mit Bar-Geld gezahlt.

Ungefähr 2 von 3 Zahlungen bis 10 Euro werden mit Bar-Geld gezahlt.

Beträge über 50 Euro werden meistens mit Karte gezahlt.

Wie viele Firmen nehmen nur Bar-Geld?

Es gibt keine Daten dazu, wie viele Firmen nur Bar-Geld annehmen.

Das sagt die Österreichische National-Bank.

Die Abkürzung der Österreichischen National-Bank ist OeNB.

Die Geschäfte nehmen alle Zahlungs-Mittel an.

In der Gastronomie gibt es Unterschiede.

Die Menschen sollen sich aussuchen können, womit sie zahlen möchten.

Das sagt die Österreichische National-Bank.

In ganz Europa soll Bar-Geld als wichtiges Zahlungs-Mittel anerkannt bleiben.

Manchmal gibt es Mindest-Beträge für Bezahlen ohne Bargeld.

Die Firmen sagen, sie müssen sonst hohe Gebühren bezahlen.

Stimmt das wirklich?

Wenn der Verkaufs-Preis niedrig ist, müssen die Firmen im Verhältnis höhere Gebühren für Zahlungen mit Karte bezahlen.

Deshalb ist es für manche Firmen günstiger, wenn die Kunden mit Bar-Geld zahlen.

Zahlen ältere Menschen lieber mit Bar-Geld und jüngere Menschen eher mit der Karte?

Ältere Menschen zahlen öfter mit Bar-Geld als jüngere Menschen.

In ganz Österreich zahlen etwas mehr als die Hälfte der Menschen mit Bar-Geld.

Die 16- bis 29-Jährigen zahlen etwas mehr als 1 von 3 Einkäufen mit Bar-Geld.

Trotzdem ist Bar-Geld bei den jungen Menschen ein wichtiges Zahlungs-Mittel.

Es gibt keine bargeldlose Generation.

Wie hoch soll die Ober-Grenze für Bargeld-Zahlung sein?

Kann man in Zukunft ein Auto noch mit Bar-Geld kaufen?

Es gibt eine Verordnung gegen Geld-Wäsche von der EU.

In dieser Verordnung steht, dass Beträge höchstens bis 10.000 Euro mit Bar-Geld bezahlt werden dürfen.

Diese Verordnung gilt ab 10. Juli 2027.

Diese Grenze für Bar-Geld gilt für Händler und Personen, die Dienst-Leistungen anbieten.

Die Grenze gilt nicht für Zahlungen zwischen Privat-Personen.

Die Grenze gilt auch nicht für Zahlungen oder Geld-Einlagen bei der Bank.

Es gibt auch eine Richt-Linie gegen Geld-Wäsche von der EU.

Diese Richt-Linie gilt auch ab 10. Juli 2027.

In der Richt-Linie steht: Bei Bar-Zahlungen über 3.000 Euro müssen bestimmte Firmen einen Ausweis der Person verlangen.

Firmen, die den Ausweis verlangen müssen, sind zum Beispiel:

· Banken

· Rechts-Anwälte

· Immobilien-Makler

Wenn diese Richt-Linie gilt, kann ein Auto nur noch zwischen Privat-Personen mit Bar-Geld bezahlt werden.

Bei einem Gebrauchtwagen-Händler kann man ein Auto nur dann mit Bar-Geld bezahlen, wenn es weniger als 10.000 Euro kostet.

Die Österreichische National-Bank stellt Geld-Automaten in Regionen am Land auf.

Wie viele Geld-Automaten fehlen laut der Österreichischen National-Bank in Kärnten und der Steiermark?

In Kärnten und in der Steiermark gibt es Regionen, die keine Geld-Automaten haben.

Das sind vor allem Regionen, in denen wenige Menschen wohnen.

Die Österreichische National-Bank hat bis jetzt in Kärnten 6 neue Geld-Automaten aufgestellt.

Die Österreichische National-Bank hat bis jetzt in der Steiermark 13 neue Geld-Automaten aufgestellt.

In Kärnten wird noch 1 Geld-Automat aufgestellt.

In der Steiermark werden noch 6 Geld-Automaten aufgestellt.

Insgesamt gibt es dann in Kärnten und in der Steiermark 26 neue Geld-Automaten.

In ganz Österreich werden insgesamt 120 neue Geld-Automaten aufgestellt.

Wie stark werden die neuen Geld-Automaten genutzt?

Wenn alle neuen Geld-Automaten aufgestellt sind, sollen über 100 Millionen Euro über diese Geld-Automaten abgehoben werden.

Das erwartet die Österreichische National-Bank.

Zahlt man in Kärnten und der Steiermark lieber mit Bar-Geld oder mit Karte?

In Kärnten und in der Steiermark zahlen die Menschen öfter mit Bar-Geld.

In Kärnten werden etwas mehr als die Hälfte der Einkäufe im Geschäft mit Bar-Geld bezahlt.

1 von 3 Einkäufen wird mit der Karte bezahlt.

In der Steiermark werden fast 2 von 3 Einkäufen im Geschäft mit Bar-Geld bezahlt.

Weniger als 1 Einkauf von 3 wird mit der Karte bezahlt.

Wie viele Menschen zahlen mit dem Handy oder anderen mobilen Geräten?

In Kärnten wird öfter mit dem Handy und anderen Geräten gezahlt als in der Steiermark.

In Kärnten wird 1 Einkauf von 20 mit dem Handy oder anderen Geräten bezahlt.

In der Steiermark wird etwas mehr als 1 Einkauf von 100 mit dem Handy oder anderen Geräten bezahlt.

In manchen Ländern wird fast nur mit Karte bezahlt.

Zum Beispiel in Schweden.

In diesen Ländern müssen Geschäfte und Apotheken wieder Bar-Geld annehmen.

Es soll aber wieder mehr Bar-Geld unterwegs sein.

Zum Beispiel wegen Strom-Ausfällen und weil es mehr Kriege auf der Welt gibt.

Sind das Gründe dafür, dass man wieder mehr Bar-Geld nutzt?

Ja, weil Bar-Geld immer geht.

Auch wenn es einen Strom-Ausfall gibt, kann man mit Bar-Geld bezahlen.

Bei einem Strom-Ausfall kann man aber nicht mit der Karte bezahlen.

Bar-Geld ist auch ein guter Daten-Schutz.

Wenn man mit Bar-Geld bezahlt, weiß niemand, wo man eingekauft hat.

So können Ihre Daten nicht an eine andere Firma weiterverkauft werden.

Außerdem ist Bar-Geld sehr sicher.

Jeder Geld-Schein ist gut gesichert.

Deshalb ist Bar-Geld für Experten besonders in unsicheren Zeiten sehr wichtig.

Im Herbst gibt es eine Verordnung für Bar-Geld von der EU.

Mit der Verordnung wird es Pflicht sein, Bar-Geld anzunehmen.

Wie viel Bar-Geld sollte man zu Hause haben?

Sie sollten den Betrag von 2 Wochen-Einkäufen als Bar-Geld haben.

Oder Sie sollten bis zu 100 Euro für jede Person im Haushalt als Bar-Geld haben.

Das sagt die Österreichische National-Bank.

So können Sie auch bezahlen, wenn zum Beispiel ein Strom-Ausfall ist.