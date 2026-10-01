Deutlich weniger Kärntner tauschen dieses Jahr die Ölheizung aus

Trotz hoher Heizölpreise steigen weniger Haushalte aus den fossilen Heizsystemen aus. Das hat auch mit den ausgeschöpften Fördermitteln des Bundes zu tun.

Rund 45.000 Kärntner Haushalte heizen noch mit Öl. Viele von ihnen müssen jetzt Heizöl bestellen und sind, wie berichtet, mit hohen Kostensteigerungen von bis zu 80 Prozent konfrontiert. Seit Jahren spüren Ölheizungsbesitzer geopolitische Krisen wie aktuell den Iran-Krieg unmittelbar in ihrer Brieftasche, nichtsdestotrotz wurden dieses Jahr beim Land Kärnten weniger Förderanträge für den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme gestellt. Im Jahr 2024 waren es noch 3750 Anträge und im Vorjahr 3600.

Dieses Jahr sind bisher erst 800 bei der zuständigen Abteilung eingelangt. Man gehe zwar davon aus, dass bis Ende Dezember noch einige um den Einmalzuschuss von 3000 Euro ansuchen werden. „Doch es werden weniger sein als in den Vorjahren“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmannstellvertreterin und Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SPÖ).

Hoffen auf neue Förderung

Verantwortlich für den Rückgang dürften die seit Juli ausgeschöpften Fördermittel für den Kesseltausch sein. Man gehe davon aus, dass viele den Heizungstausch verschoben haben und auf eine neue Förderung im kommenden Jahr warten. Die Details zur Sanierungsoffensive 2027 hat der Bund für den Herbst angekündigt.

Nicht zuletzt aufgrund der turbulenten Energiemärkte hat das Land vor einiger Zeit den früheren Heizkostenzuschuss neu aufgestellt. Mit der Betriebskostenunterstützung wurde die Möglichkeit geschaffen, auch einkommensschwachen Haus- bzw. Wohnungseigentümern unter die Arme zu greifen. Insgesamt beziehen aktuell rund 14.000 Kärntner Haushalte Wohnkostenunterstützung. Davon bekommen 1000 Haushalte nur die Betriebskostenunterstützung und keine Mietbeihilfe, weil sie ihre Wohnimmobilie besitzen.