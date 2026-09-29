Mit drei namhaften Rückkehrerinnen geht das österreichische Frauen-Nationalteam in die entscheidenden Schritte zur Fußball-WM 2027.

Die wieder genesenen Sarah Zadrazil, Lilli Purtscheller und Marie Höbinger stehen für das anstehende Duell der ersten Play-off-Runde mit dem Kosovo im Aufgebot von Trainer Lars Söndergaard. Der Däne bremste jedoch allzu hohe Erwartungen in die nach über einem Jahr Teampause nach schweren Knieverletzungen zurückgekehrten Stützen.

„Man darf nach solchen Verletzungen nichts überstürzen. Wir werden ihnen Zeit geben, zur alten Stärke zurückzufinden“, sagte Söndergaard im Rahmen der Kaderbekanntgabe am Dienstag über das Trio. So bestritten Bayern Münchens Zadrazil und Liverpools Höbinger noch kein Spiel über 90 Minuten, auch Stürmerin Purtscheller kam bei Werder Bremen in der deutschen Liga in erster Linie als Wechselspielerin zum Einsatz.

Söndergaard: Nicht zu viel erwarten

Söndergaard wollte „nicht zu viel“ von den Spielerinnen erwarten. Der Konkurrenzkampf sei nun aber sicher größer. „Ich hoffe, dass mit den Trainings eine Steigerung kommt. Dass sie auf ihr Niveau zurückkommen.“ Zadrazil sei grundlegend als Führungsspielerin wichtig, die starke Dribblerin Purtscheller als Unterschiedsspielerin gefragt. Risiko werde man keines eingehen, versicherte Österreichs Teamchef. Gegen den Kosovo ist Österreich klar favorisiert.

Als 85. im FIFA-Ranking liegen die Südosteuropäerinnen über 60 Ränge hinter Österreich (23.). Ab kommenden Montag kommt das Team im ÖFB-Campus zusammen, am selben Tag ist auch eine öffentliche Trainingseinheit angesetzt. Das Hinspiel im Kosovo findet am 9. Oktober (18.00 Uhr) in Pristina statt. Das Rückspiel ist vier Tage später in Wien-Hernals im Sport-Club-Stadion (18.00 Uhr/beide live ORF 1) angesetzt.

Schaffen Kapitänin Sarah Puntigam und Co. die Hürde Kosovo, wartet in der zweiten Play-off-Runde Ende November/Anfang Dezember wahrscheinlich ein Nachbarschaftsduell. Die Schweiz ist in ihrer Erstrunden-Auslosung deutlich über Israel zu stellen. Gegen die auf Legionärinnen aus Deutschland, England oder Spanien zählenden Eidgenossinnen würde sich ein Vergleich auf Augenhöhe ankündigen.

Österreich gegen Kosovo „sicher Favorit“

Nicht im ÖFB-Aufgebot stehen die am Fuß verletzte Chiara d’Angelo (Bremen), die nach einer Verletzung noch nicht voll fitte Sophie Hillebrand (HSV) oder auch Torfrau Manuela Zinsberger, die beim deutschen Drittligisten Borussia Dortmund am Comeback nach einer schweren Knieverletzung arbeitet. Wieder dabei ist Bremens Julia Magerl. In einem von vielen Legionärinnen geprägten Kader stehen auch fünf Spielerinnen (Pal, Schöffel, Schiechtl, Hanshaw, Kirchberger-Prohaska) von Champions-League-Teilnehmer Austria Wien.

Beim Kosovo spielt mit Austrias Modesta Uka eine formstarke Angreiferin. Kapitänin Ereleta Memeti ist bei Eintracht Frankfurt Stammkraft. Söndergaard sieht die Rollen dennoch verteilt. „Wir sind sicher Favorit. Aber wir werden mit viel Respekt in die Spiele gehen“, merkte der Däne an. „Wir gehen auswärts und daheim auf den Platz, um das Spiel zu gewinnen. Ich wäre schon enttäuscht, wenn wir nicht gewinnen.“ Söndergaards Vertrag läuft bis Ende des Jahres. Er verlängert sich im Falle eines erreichten WM-Tickets automatisch bis zur Endrunde 2027 in Brasilien.