Kärntner Bauer schickt erste Frau schon wieder nach Hause

Eine „Bauer sucht Frau“-Folge der Entscheidungen: Bauer Arnold aus Kärnten musste in der dritten Episode eine Dame bereits nach Hause schicken.

„Ich habe alle drei ins Herz geschlossen und dachte mir, die Entscheidung fällt mir leichter“, sagt Bauer Arnold aus Metnitz im Bezirk St. Veit, der bei der Serie „Bauer sucht Frau“ auf der Suche nach der großen Liebe ist. Nachdem er die Damen besser kennenlernen durfte und auch schon ein intensives Date hatte, wird es nun ernst. Arnold muss sich entscheiden, wer den Hof verlassen muss.

Und auch Martina, Dina und Michaela sind leicht nervös. Dina sagt: „Wenn ich gehen sollte, durfte ich Arnold leider nicht wirklich kennenlernen.“ Und auch Kandidatin Martina mahnt: „Wenn ich noch bleiben darf, muss ich Arnold noch besser kennenlernen.“

Als Arnold dann ins Bild kommt, macht er es kurz und (beinahe) schmerzlos. „Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen und es fällt mir sehr schwer, doch leider habe ich mich dafür entschieden, dass Dina gehen muss. Du bist sehr lieb, quirlig und toll, aber leider zu quirlig für mich“, erklärt der Bauer seine Entscheidung.

Doch Dina nimmt es mit Gelassenheit. „Ich hoffe, du findest die Richtige.“ Dann nehmen die Emotionen Überhand und es folgen Umarmungen und sehr viele Tränen, bei Dina und bei ihren Mitstreiterinnen. Zum Abschluss macht Dina aber noch einen Aufruf: „Mein Traummann, wo bist du, komm zu mir. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Dein Paradiesvogel.“

Wer hat Angst vor dem Stier?

Emotional soll es aber in der Folge weiterhin bleiben, es stehen nämlich Tauglichkeitsprüfungen an. Die Kühe werden auf die Weide getrieben. Der 800-Kilo-Stier von Arnold macht Michaela etwas Angst und sie gibt im Stall auch zu: „Ich war noch nie so nah an einer Kuh.“

Doch Martinas Umgang mit den Tieren begeistert den Bauern. „Michaela muss schauen, dass sie hier zurechtkommt. Man muss energischer sein und mit den Tieren können, weil ich ja mit ihnen lebe. Martina kennt das und kann das auch. Sie wäre eine perfekte Bäuerin.“ Auch Martina kann sich auf Arnolds Hof eine Zukunft vorstellen: „Doch im Moment bin ich hier unterfordert. Ich hab mir mehr vorgestellt“, gibt die Kärntnerin zu.

© ATV/Ernst Kainerstorfer Arnolds Kühe haben in dieser Folge eine wichtige Rolle gespielt

Großes Hoffest

Zum Abschluss der Folge lädt der Kärntner zu seinem Hoffest. Mit dabei sind Familie und das ganze Dorf. Eine passende Gelegenheit, die beiden Damen gleich allen vorzustellen. „Ich hoffe, nach dem Fest kann ich endlich die passende Entscheidung treffen“, erklärt Arnold.

Vor versammelter Mannschaft bedankt sich der Metnitztaler gleich. „Ich finde das Interesse an mir sehr schön. Irgendjemand hatte Angst, dass ich zu viel allein bin. Ich möchte mich bei dem bedanken, der mich angemeldet hat, weil ich weiß bis heute nicht, wer es war“, sagt er vor dem versammelten Dorf.

In der Gemeinschaft wurden beide Damen gut aufgenommen. Doch die Vorschau auf nächste Woche lässt Böses ahnen: Die Situation am Hoffest scheint zu eskalieren. Michaela sagt mit einer Wut: „Du lässt mich hier blöd stehen und Arnold schaut mich gar nicht mehr an. Ich bin wirklich sauer.“ Was da wohl am Hoffest geschehen ist?