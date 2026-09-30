Überlebensrate bei Hautkrebs deutlich verbessert
Jeder Mensch sei früher oder später von zumindest einem Hautproblem betroffen, sagen Fachleute. Die Behandlungsoptionen bei Hautkrebs haben sich stark verändert und die Überlebenschancen dadurch verbessert.
Dank Immuntherapie ist die Überlebensrate bei Hautkrebs deutlich verbessert worden. Mittlerweile überleben bereits 50 Prozent der Menschen, die an einem Stadium-IV-Melanom erkrankt sind, zehn Jahre und mehr. Mithilfe von mRNA-Impfstoffen, die zurzeit entwickelt werden, soll zukünftig die Überlebensrate beim schwarzen Hautkrebs noch weiter gesteigert werden.
„Die Haut ist ein Organ, das uns zu unserer Umwelt abgrenzt und daher mit vielen Stoffen wie UV-Strahlen und Chemikalien in Kontakt kommt und auch immer wieder von Verletzungen und Verbrennungen betroffen ist. Die Haut kann deshalb entzündliche Reaktionen, Allergien, Hautinfektionen und Hauttumorerkrankungen entwickeln. Jeder Mensch ist daher früher oder später von zumindest einem Hautproblem betroffen“, berichtete Christian Posch, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie.
Weißer Hautkrebs bei jedem Zweiten über 60
„Um schwarzen Hautkrebs noch besser bekämpfen zu können, gibt es jetzt auch neue Ansätze, um die Behandlung der Krebserkrankung mithilfe des eigenen Immunsystems weiterzuentwickeln. Basierend auf der mRNA-Technologie werden personalisierte, therapeutische Impfungen entwickelt, die bei einem bestimmten Risikoprofil unterstützend angewandt werden sollen“, erläuterte Posch. Vorstellbar ist so eine mRNA-Impfung bei Fällen, in denen das Melanom zwar vollständig entfernt werden konnte, aber durch die Impfung verhindert werden soll, dass die Melanomerkrankung zurückkehrt.
„Wesentlich ist aber nicht nur die Behandlung von schwarzem und weißem Hautkrebs, sondern auch die richtige Hautkrebsvorsorge“, betonte Posch. „Die häufigsten Hautkrebserkrankungen sind Keratinozytenkarzinome, die im Volksmund auch ‚weißer Hautkrebs‚ genannt werden. Sie entstehen durch die UV-Schädigung der Oberhaut und treten in unterschiedlicher Form bei fast jedem zweiten Menschen über 60 Jahren auf“, erklärte der Mediziner.
Selbstuntersuchung der Haut
Zweimal jährlich sollten Sie Ihre Haut untersuchen, empfiehlt die österreichische Krebshilfe – und zwar ganz methodisch: vom Kopf bis unter die Fußsohlen, von vorne und von hinten.
Achten Sie dabei auf verdächtige Muttermale, die:
- sich in Farbe, Größe und Form im Vergleich zur letzten Untersuchung verändert haben
- sich zu anderen Muttermalen unterscheiden
- asymmetrische, unebene Begrenzungslinien haben
- eine raue oder schuppige Oberfläche haben (manchmal fühlt man die verdächtige Hautstelle noch bevor man sie sehen kann)
- mehrfärbig sind
- bluten oder nässen
- aussehen wie eine Wunde, aber nicht heilen