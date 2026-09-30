35 neue Betriebe kommen dieses Jahr auf den Gösser Kirtag

Am 8. Oktober steigt in Leoben wieder der inoffizielle Leobener Feiertag: der Gösser Kirtag. Zum 188. Mal lockt der längste Kirtag Österreichs in die Stadt.

Wie jedes Jahr bereitet sich ganz Leoben auf den Gösser Kirtag vor. Der Kirtag mit seiner mehr als vier Kilometer langen Standlstraße lockt rund 35.000 Besucher in die Stadt. Internationale und regionale Gäste erfreuen sich an Kunsthandwerk, Handel, Gastronomie und Regionalität. Für die 188. Ausgabe bleibt vieles beim Alten. Aber es gibt auch die eine oder andere Neuerung.

35 neue Handwerks- und Kunsthandwerksverkäuferinnen und -verkäufer verspricht Edgar Schnedl, Geschäftsführer des Citymanagement Leoben. Insgesamt seien es rund 250 Ausstellerinnen und Aussteller. Etwa 50 Gastronomiebetriebe und Vereine, weitere 50 Stände mit Lebensmitteln und Genussprodukten und an die 150 Ausstellende von handgefertigten Produkten und regionalen Besonderheiten.

Außerdem setze man dieses Jahr einen besonderen Fokus auf Tracht. In Kooperation mit drei Trachtengeschäften in Leoben startet das Citymanagement ein Gewinnspiel. Wer sich am diesjährigen Gösser Kirtag mit Tracht ablichtet und das Bild auf Facebook teilt, hat die Chance auf bis zu 600 Euro bei einem der Betriebe.

© KLZ / Vanessa Gruber Wie gewohnt werden wieder Pferdekutschen unterwegs sein

Traditionsreiches Fest

Der eintägige Gösser Kirtag hat bereits lange Tradition, im Jahr 1837 wurde der Markt erstmals im Umfeld des Stiftes Göss erwähnt. Seither findet er am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober statt. Dies wurde von Kaiser Franz Ferdinand so festgelegt, nachdem er das Privileg erteilt hat, dass neben dem Viehmarkt in Göss auch ein Krämermarkt stattfinden darf.

Aus dem kirchlichen Festtag zu Ehren der Heiligen Maria wurde über die Jahrzehnte einer der größten Märkte Österreichs und zudem ein fixer Bestandteil des steirischen Veranstaltungskalenders. Die Standlstraße reicht vom Kreisverkehr in Göss über die Gösser Straße bis zum Leobener Hauptplatz.

© Armin Russold Bürgermeister Kurt Wallner beim Bieranstich am Gösser Kirtag 2025

Zur Eröffnung ein Bier

Wie gewohnt startet der Gösser Kirtag mit der offiziellen Eröffnung und dem Bieranstich um 9.30 Uhr auf der Bühne in Göss. Nach dem Eintreffen der Gösser Pferdekutsche am Leobener Hauptplatz wird der Kirtag um 11 Uhr auch hier mit einem Bieranstich eröffnet. In Göss ist so wie letztes Jahr eine Bühne mit Abendprogramm bis 22 Uhr aufgebaut.

Auch die bekannten Nachtbusse sind zurück, um Besucherinnen und Besucher aus nahegelegenen Regionen zum und vom Kirtag zu bringen. Der Fahrtpreis beträgt 2,50 Euro.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher wird dieses Jahr wieder ein eigener Kinderbereich mit Hüpfburg, Spielzeugverkäufern und Gastronomie für die Eltern am nördlichen Ende des Hauptplatzes, auf der Franz Josef-Straße, eingerichtet.

Programm Gösser Kirtag 2026 Göss 9 Uhr: Platzkonzert des Gösser Musikvereins

Platzkonzert des Gösser Musikvereins 9.30 Uhr: Eröffnung und Bieranstich mit Bürgermeister Kurt Wallner, Harry Prünster und dem Gösser Musikverein

Eröffnung und Bieranstich mit Bürgermeister Kurt Wallner, Harry Prünster und dem Gösser Musikverein 10 Uhr: Platzkonzert des Gösser Musikvereins

Platzkonzert des Gösser Musikvereins 11 bis 13.30 Uhr: Frühschoppen mit den Gösser Musikanten

Frühschoppen mit den Gösser Musikanten 14 bis 17 Uhr: Natascha das Steirermädl

Natascha das Steirermädl 17.15 bis 22 Uhr: DJ Partyhirsch Hauptplatz 10.45 Uhr: Musikalischer Auftakt mit Die Steirisch Böhmische

Musikalischer Auftakt mit Die Steirisch Böhmische 11 Uhr: Begrüßung und Bieranstich mit Bürgermeister Kurt Wallner, Harry Prünster und musikalische Begleitung von Die Steirisch Böhmische

Begrüßung und Bieranstich mit Bürgermeister Kurt Wallner, Harry Prünster und musikalische Begleitung von Die Steirisch Böhmische 11 bis 13.15 Uhr: Die Steirisch Böhmische

Die Steirisch Böhmische 13 bis 15 Uhr: Showeinlage Steirerherzen Seegraben

Showeinlage Steirerherzen Seegraben 13.45 bis 16 Uhr: Ligist 3

Ligist 3 16.15 bis 19 Uhr: Hammerstoak

Hammerstoak 19.15 bis 21 Uhr: Blechquetscher

Blechquetscher ab 21 Uhr: DJ Remidemi

Fotos vom Gösser Kirtag 2025