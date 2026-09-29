Sozialbetrug: Obersteirerin muss Bund mehrere Tausend Euro zurückzahlen

Eine Obersteirerin soll in Sozialhilfe-Anträgen verschwiegen haben, dass sie mit einem Mann im gemeinsamen Haushalt lebt. Am Landesgericht Leoben wurde sie nun verurteilt.

Während es bei der letzten Verhandlung am Landesgericht Leoben noch um eine Schadenssumme von 51.000 Euro ging, wurde diese bei der Fortsetzung der Verhandlung am Dienstag auf 34.000 Euro heruntergesetzt. Eine Frau soll diesen Schaden verursacht haben, weil sie bei Sozialhilfe-Anträgen nicht angegeben habe, dass sie zwischen 2021 und 2025 in einem gemeinsamen Haushalt mit einem Mann – dem Vater ihres Kindes – zusammengewohnt habe. Zunächst ging es um zwei verschiedene Wohnungen, eine der Wohnungen wurde schließlich bei der Verhandlung nicht mehr berücksichtigt.

Aber auch bei der übriggebliebenen Wohnung ist zunächst nicht klar, ob die Angeklagte dort nun mit Mann und Kind gewohnt hat, oder ob er bloß regelmäßig zu Besuch gekommen war, wie die Angeklagte immer wieder betont hatte. Der Mann, mit dem die Obersteirerin zusammengewohnt haben soll, wurde „mangels Schuldfähigkeit von den gegen ihn gerichteten Vorwürfen freigesprochen“, wie das Landesgericht Leoben informiert.

Als Familie zusammengelebt oder bloß auf Besuch?

Mehrere Nachbarn werden daher nun von Richter Richard Gollner zur Wohnsituation der Obersteirerin befragt. „Sie haben als Familie in der Wohnung gelebt“, erinnert sich einer der Nachbarn. Eine andere Nachbarin habe die Angeklagte immer gemeinsam mit ihrem Mann gesehen, aber ob er dort wirklich gewohnt hat, könne sie nicht bestätigen. Wiederum eine minderjährige Nachbarin erzählt: „Ich war einmal in der Wohnung. Dort wurde mir gesagt, dass der Papa ein eigenes Zimmer hat.“ Welcher Name auf dem Klingelschild stand, kann bei der Zeugenbefragung nicht eruiert werden.

Trotzdem scheint vorrangig das Bild einer gemeinsamen Familie bei allen Zeugen in Erinnerung geblieben zu sein. Aus diesem Grund wird der Frau letztlich eine Teilschuld zugesprochen. Sie erhält eine sieben Monate lange bedingte Haftstrafe und eine Probezeit von drei Jahren. Der Schadensbetrag von rund 34.000 Euro wurde von einer Vertreterin der BH Leoben ausgerechnet, da durch die falschen Informationen bei den Sozialhilfe-Anträgen davon ausgegangen wurde, dass sie allein mit ihrem Kind in ihrer Wohnung lebt. Gemeinsam mit dem Vater ihres Kindes sei ihnen nicht so viel Sozialunterstützung zugestanden, informiert die Vertreterin. Die Schadenssumme wird für verfallen erklärt, das bedeutet, die Angeklagte muss diese dem Bund zurückzahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.