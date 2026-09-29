ÖGK zahlt doch für Eltern-Kind-Pass – Vertrag wird jetzt aufgesetzt

ÖGK verspricht Zahlungen und Verträge, damit Ultraschalluntersuchungen für den Eltern-Kind-Pass bezahlt und Eltern nicht zur Kasse gebeten werden.

Wir berichteten: Steirische Ärztekammer und steirische Gynäkologinnen und Gynäkologen hatten Alarm geschlagen, weil die im neuen Eltern-Kind-Pass vorgeschriebenen gynäkologischen Untersuchungen mit Ultraschall nicht ausreichend finanziell abgeklärt wären. Die Konsequenz? Die Gynäkologinnen und Gynäkologen wollten keine Bestätigungsstempel in den Eltern-Kind-Pass geben – außer die Mütter und Eltern zahlen die laut Kammer „fünf optionalen“ Ultraschalluntersuchungen selbst. Gleichzeitig stellte man klar: Ohne Ultraschalluntersuchungen könne man medizinisch keine belastbaren Aussagen treffen, es sei „das wichtigste und aussagekräftigste Diagnosemittel.“ SPÖ und Neos kritisierten die Rolle der ÖGK und des Ministeriums scharf und forderten politische Verantwortung ein.

Die Aufregung war groß. Die Kleine Zeitung versuchte stundenlang ,Stellungnahmen von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien und vom Ministerium zu erhalten. Diese trafen erst mit einem Tag Verspätung ein: „Die Kosten für die genannten Ultraschalluntersuchungen werden weiterhin von der ÖGK getragen", heißt es in einem Schreiben der ÖGK. Und: „Sollten Kassenärzt*innen dafür einen Privattarif verlangen, wäre dies unzulässig, da es sich um eine Vertragsleistung handelt.“

Ärztekammer sagt: „Es gibt keinen neuen Vertrag“

Alles eitel Wonne also? Mitnichten. Der steirische Ärztekammer-Vizepräsident Dietmar Bayer beharrte auf seiner Darstellung: „Das stimmt so nicht. Es gibt noch keinen Vertrag. Der alte Vertrag mit den Leistungen im alten Mutter-Kind-Pass ist tot, und die fünf neuen Leistungen für die Ultraschalluntersuchungen im neuen Eltern-Kind-Pass müssen erst ausverhandelt werden. Solange es keine vertragliche Vereinbarung gibt, müssen wir ein Privathonorear verlangen. Auf E-Card gibt es diese drei alten Leistungen mit 1. 10. nicht mehr. Wir wollen die Zusatzvereinbarung ohne Bedingungen – etwa, dass wir auf andere Leistungen dafür verzichten.“

ÖGK: Lösung und Sicherheit für den Eltern-Kind-Pass

In der steirischen Dependance der ÖGK klärt man auf: Die ÖGK werde zahlen, auch wenn die Finanzierung schwierig sei. Und: „Unser Plan ist es, das Thema im Zusammenhang mit einer anderen Tagung zu klären, es geht dabei um den Folgekostendialog. Da werden wir die Ultraschalluntersuchungen, die derzeit vertraglich nicht ganz sauber geregelt sind, vertraglich absichern. Bei der ÖGK hat niemand Interesse daran, den steirischen Gynäkologinnen und Gynäkologen kein Honorar zu zahlen. Das war keine Option und ist keine Option. Es wird in allen Ländern Verträge geben – und es wird gezahlt. Keiner muss sich Sorgen machen.“

Der Start für den Eltern-Kind-Pass verläuft sowieso holprig: Die elektronische Version wurde nicht fertig, die Zusatzhefte für die Pässe, die deshalb notwendig wurden, sind vielfach bei den Ärzten noch nicht eingetroffen.