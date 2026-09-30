Autos illegal geparkt? Foodtruck-Event in Klagenfurt hat Nachspiel

Das „Food & Fun Festival“ gastierte am Wochenende am Neuen Platz in Klagenfurt. Parkende Autos könnten nun ein Nachspiel für den Veranstalter haben.

Viele Veranstaltungen, wenig Qualität – das heurige Eventjahr am Neuen Platz stimmte weder die Innenstadtbetriebe, noch den Tourismus oder die Stadtpolitik glücklich. Zu oft wurde der prominenteste Platz der Landeshauptstadt fragwürdigen Events zur Verfügung gestellt, kritisieren die Verantwortlichen unisono in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Dazu zählt auch das „Food & Fun Festival“, das vergangenes Wochenende dort gastierte. Der dreitägige Besuch könnte ein Nachspiel für die Veranstalter haben.

Rund um den Lindwurm und vor dem Rathaus parkten nicht nur diverse Foodtrucks, sondern auch mehrere Pkw, die Teil der Flotte gewesen sein dürften. „Das Parken der Fahrzeuge am Wochenende war nicht rechtens“, informiert die städtische Abteilung Präsidium. Mit dem Veranstalter wurde angeblich bereits Kontakt aufgenommen.

Veranstalter noch nicht informiert

Dieser wisse von nichts. „Bei uns hat sich noch niemand gemeldet. Das wäre mir neu“, sagt „Food & Fun“-Kopf Istvan Madarasz. Überhaupt sei ein Einschreiten der Behörde aus seiner Sicht unbegründet. „Wir brauchen Fahrzeuge für den laufenden Betrieb. Wir haben Kühlfahrzeuge oder Fahrzeuge, die als Lager dienen und die in der Regel immer am Eventgelände stehen“, sagt er. Ob und welche Konsequenzen nun drohen, stehe noch nicht fest.

Unabhängig davon dürfte die Veranstaltung vermutlich zum letzten Mal am Neuen Platz über die Bühne gegangen sein. Der Aufschrei der Wirtschaftstreibenden und Touristiker stieß nämlich die Reformierung des Veranstaltungsmanagements an. Momentan erarbeitet eine Expertengruppe einen neuen Kriterienkatalog für Events auf Klagenfurts öffentlichen Plätzen sowie einen übergreifenden Veranstaltungskalender aus. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) fordert eine „klare und stärkere Linie, was am Neuen Platz stattfinden darf und was nicht“.

Stadt hebt doch Platzmiete ein

Für Verwirrung sorgte dieser Tage die Aussage der Stadt, dass der Neue Platz Veranstaltern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Nun rudert der Magistrat zurück. Es gilt eine generelle Platzmiete für den Neuen Platz, die vor eineinhalb Jahren erst sogar erhöht wurde, heißt es nun aus dem Präsidium. Ausnahmen betreffen nur soziale, gemeinnützige und karitative Veranstaltungen. Kommerzielle Veranstalter müssen also Miete zahlen.

Generell unterscheidet sich die Höhe der Platzmiete je nachdem, ob sich die Veranstaltung innerhalb oder außerhalb des Rings befindet. Laut der aktuellen Entgelttabelle für die Sonderbenützung von Gemeindegrund müssen kommerzielle Veranstalter innerhalb des Rings 1,41 Euro pro Quadratmeter oder mindestens 86 Euro an die Stadt zahlen. Außerhalb des Rings sinken die Preise auf 1,13 beziehungsweise 68 Euro.