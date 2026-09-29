Marktbereinigung bei Reisebüros: Zwei Marken vor dem Aus

Reisebürobranche konsolidiert sich: Ruefa übernimmt 31 Reisewelt-Filialen und kommt damit auf 100 Standorte. Weitere Zukäufe könnten folgen.

Die Konsolidierung in der österreichischen Reisebürobranche geht weiter. Ruefa, die Reisebüro-Tochter des heimischen Tourismuskonzerns Verkehrsbuero, übernimmt 31 Filialen der Reisewelt GmbH samt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Damit steigt die Zahl der Ruefa-Standorte in Österreich von derzeit 69 auf 100. Verkäufer sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) und das Busunternehmen Blaguss, die bisher die Anteile an der Reisewelt halten.

„Werden weiter wachsen“

„Es geht darum, eine gewisse Größe zu haben“, sagte Verkehrsbuero-Chef Martin Winkler mit Blick auf die Konsolidierung am Markt. Die Übernahme sei „ein ganz klares Zeichen, dass wir weiter wachsen“. Dabei soll es nicht bleiben: Weitere Übernahmen schließt Winkler ausdrücklich nicht aus. „Wir halten die Augen und Ohren offen.“

Zwei Marken sollen im Ruefa-Netz aufgehen

Zur Reisewelt GmbH gehören die Marken „Reisewelt“ und „Die Reiserei“. Die Filialen sollen vorerst unter dem bisherigen Namen weitergeführt werden. „Dann wird es einen Zeitplan für das Re-Branding geben“, so Winkler. Mittelfristig dürften damit zwei bekannte Reisebüromarken vom Markt verschwinden und im Ruefa-Netz aufgehen.

© Verkehrsbüro/markus Wache Verkehrsbuero-Chef Martin Winkler

Neben den Filialen wechseln auch das Gruppenreisegeschäft, das im Rahmen der Partnerschaft mit Blaguss an den Standorten in Wien und im Burgenland betrieben wird, sowie die Flugabteilung zu Ruefa. Raiffeisen Oberösterreich behält lediglich den Bereich Gruppen- und Funktionärsreisen am Standort Linz, der in eine neue Gesellschaft ausgegliedert wird.

Kartellbehörde muss zustimmen Die Übernahme wurde laut Winkler bei der Aufsichtsratssitzung der RLB OÖ am Dienstag beschlossen, steht aber unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde. Gibt diese grünes Licht, soll der Deal bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Führung von Ruefa übernehmen künftig Michele Fanton und der bisherige Reisewelt-Geschäftsführer Felix König gemeinsam.

Auch die Steiermark ist betroffen

Mit dem Zukauf will Ruefa vor allem abseits der großen Städte Marktanteile gewinnen. „Gerade in Bezirkshauptstädten sind die Nachfrage und die Kaufkraft vorhanden“, sagte Winkler. Den größten Zuwachs gibt es in Oberösterreich, wo 18 der 31 Filialen liegen. Dazu kommen je vier Reisebüros im Burgenland und in Wien, drei in Salzburg sowie je eines in Niederösterreich und der Steiermark.

Strategisch setzt der Konzern auf die Verbindung von persönlicher Beratung und digitaler Erreichbarkeit. Die Nachfrage nach individuellem Service sei hoch, persönliche Beratung schaffe Vertrauen und Sicherheit.

Für Kundinnen und Kunden soll sich durch den Eigentümerwechsel nichts ändern: Bereits gebuchte Reisen werden laut Verkehrsbuero wie geplant durchgeführt, ausgestellte Gutscheine behalten ihre volle Gültigkeit.