Selbst im Herbst unüblich: Der Grüne See ist komplett ausgetrocknet

Im Frühsommer, wo der See am meisten Wasser führen sollte, war er nur zu einem Drittel gefüllt. Regen und Schneeschmelze fielen gering aus. Nun steht er leer.

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine „Wasserstandmeldung“ vom Grünen See ihren Weg in die eine oder andere Facebook-Gruppe findet. Auch die Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. „Dass er im Herbst wenig Wasser trägt, ist völlig normal und keinen Aufschrei wert“, so die Meinung unter „Eingeweihten“.

Doch ein komplett ausgetrockneter Grüner See Ende September ist alles andere als üblich, bestätigt Hubert Zinner, Bürgermeister der Gemeinde Tragöß-St. Katharein. Aktuell mache sich der ausbleibende Niederschlag deutlich bemerkbar. Schon im Frühsommer, wo der See am meisten Wasser führen sollte, war er heuer nur zu einem Drittel gefüllt. „Er stand ungefähr bei drei Metern“, so Zinner.

© Wolfgang Köllner Zuletzt war der Grüne See im April 2025 komplett trocken

Prognosen, wie er nächstes Jahr im Frühjahr aussieht, sind nicht zu treffen. Wie jedes Jahr hängt der Wasserstand zu diesem Zeitpunkt damit zusammen, wie ergiebig der Schnee im Winter fällt und in weiterer Folge die Schmelze vonstattengeht. Schon letztes Jahr im April war der Grüne See seit 60 Jahren das erste Mal ganz ausgetrocknet, bevor das Wasser nach einem schneearmen Winter im Mai wieder langsam „zurückkam“.

Gänzlich anders hat sich übrigens die Wassersituation im See im Herbst 2024 gestaltet: Da war das Wasser so hoch wie selten zuvor, weil im Frühherbst eben sehr viel Niederschlag fiel.