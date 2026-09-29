Sanierung der Berliner Philharmonie auf 800 Mio. projektiert

Die geplante Sanierung der Berliner Philharmonie könnte rund 800 Millionen Euro kosten. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Orchester beauftragte Machbarkeitsstudie. Seit der Eröffnung habe es keine grundsätzliche Instandsetzung mehr gegeben, sagte Intendantin Andrea Zietzschmann. Natürlich sei das eine riesengroße Investition. Die Philharmonie soll voraussichtlich ab 2032 saniert werden.

© APA/AFP 800 Mio. Euro könnte eine Sanierung der ikonischen Philharmonie kosten