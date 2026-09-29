Kleine Markierungen verändern Brustkrebs-Operationen in Kärnten

Am Brustzentrum Kärnten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit gibt es nun eine neue Brustkrebs-OP-Technik.

Der Brustkrebsmonat Oktober macht jedes Jahr sichtbar, wie viele Menschen von einer Brustkrebsdiagnose betroffen sind. Im Brustzentrum Kärnten am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit steht der heurige Brustkrebsmonat auch im Zeichen einer konkreten medizinischen Weiterentwicklung: Mit der neuen Scout-Technologie können nicht tastbare Veränderungen in der Brust präzise markiert und während der Operation zuverlässig lokalisiert werden.

Für Patientinnen und Patienten bedeutet das einen besser planbaren Ablauf und weniger Belastung unmittelbar vor dem Eingriff. Hinter moderner Brustkrebsmedizin stehen im Brustzentrum Kärnten Menschen aus vielen Berufsgruppen, die täglich gemeinsam an einem Ziel arbeiten: „Patienten sollen rasch Klarheit erhalten und eine Behandlung bekommen, die auf ihre persönliche Situation abgestimmt ist“, betont das Krankenhaus.

© Heike Fuchs Es gibt eine neue OP-Technik

Mit der Einführung der Scout-Markierung setzt das Brustzentrum Kärnten auf eine moderne Technologie zur präzisen Lokalisierung nicht tastbarer Brustveränderungen. Bereits bei der Gewebeentnahme wird ein kleiner Marker eingesetzt, der während der späteren Operation mithilfe eines radarbasierten Systems zuverlässig geortet werden kann. Damit entfalle die bisher erforderliche Drahtmarkierung unmittelbar vor dem Eingriff. Das erleichtere die Operationsvorbereitung und reduziere die Belastung für Patientinnen und Patienten.

„Für viele Betroffene bedeutet das einen zusätzlichen Eingriff weniger und einen spürbar angenehmeren Ablauf vor der Operation“, sagt Oberärztin Barbara Kohlweg, Chirurgin und stellvertretende Leiterin des Brustzentrums Kärnten. Gerade im Brustkrebsmonat Oktober zeigt diese Entwicklung, wie sehr sich die Behandlung von Brustkrebs weiter differenziert. Neben Früherkennung und präziser Diagnostik spielen schonende operative Verfahren und möglichst gut abgestimmte Behandlungsabläufe eine immer größere Rolle.

© Heike Fuchs Barbara Kohlweg

Seit mehr als 20 Jahren arbeiten im Brustzentrum Fachärztinnen und -ärzte aus Radiologie, Chirurgie, Gynäkologie, Innerer Medizin, Pathologie und Strahlentherapie zusammen. Unterstützt werden sie von „Breast Care Nurses“ sowie weiteren Berufsgruppen. Herzstück des Brustzentrums ist die wöchentliche Tumorkonferenz. Dort besprechen die Expertinnen und Experten jeden einzelnen Fall und legen auf Basis aller Befunde den weiteren Behandlungsweg fest.