Kinder rühren Amira Aly an ihrem 34. Geburtstag zu Tränen

Die schwangere Kärntner Moderatorin gab in Sozialen Medien Einblicke in ihre private Geburtstagsfeier. Die beiden Kinder gratulierten mit einer Nachricht.

„Mamy ist die Beste“. Daran gibt es für die beiden Kinder von Amira Aly keine Zweifel. Sie gratulierten der Klagenfurterin mit handgeschriebenen Zettelchen zum 34. Geburtstag. „We love you“ ist am zweiten und in Herzform zugeschnittenen Briefchen zu lesen. Kein Wunder, dass die Moderatorin da wohl mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Der große Strauß aus roten und weißen Rosen auf dem reich gedeckten Geburtstagstisch dürfte wohl von ihrem Partner Christian Düren sein. Mit dem Moderator erwartet Aly gerade ebenfalls ein Kind. Ihre ersten beiden Kinder stammen aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher.

Unter die zahlreichen digitalen Gratulanten mischten sich auch gleich einiges Promis. Darunter Model und Boris-Becker-Ex-Frau Lilly Becker oder auch Star-Moderatorin Frauke Ludowig.